Чауса забрали СБУшники, НАБУ просит отдать

В Национальном бюро расследований призвали передать детективам подозреваемого бывшего судью Николая Чауса, которого обнаружили в селе в Винницкой области.

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "По состоянию на 15:30 правоохранители, которые, по нашей информации, задержали подозреваемого экс-судью Днепровского районного суда города Киева, на связь с детективами НАБУ не выходили.

Призываем правоохранителей соблюдать закон и передать подозреваемого, которого разыскивают детективы, уполномоченным представителям Национального бюро".

Детали: По словам источника УП в правоохранительных органах, судью Чауса задержали сотрудники Службы безопасности.

Что было раньше: 30 июля стало известно, что экс-судью Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили в селе Мазуровка Винницкой области.

Сам Чаус в одном исподнем якобы сообщил, что был похищен неизвестными лицами.

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