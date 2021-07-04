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Более 13 тысяч болельщиков поддержали сборную Украины в фан-зоне Киева

Воскресенье, 4 июля 2021, 02:18

В киевской фан-зоне на Спортивной площади за матчем Украина - Англия наблюдало более 13 000 болельщиков.

Источник: Укринформ

Детали: Евро-2020 вошло в историю для сборной Украины. Сборная Украины впервые вышла в плей-офф, впервые сыграла в четвертьфинале.

Эта страница тренеры и футболисты написали вместе с болельщиками, желание которых поддержать украинскую команду ничто не могло остановить.

Тысячи украинцев смотрели матчи национальной команды не дома или в барах, а в фан-зонах, где можно почувствовать атмосферу большой игры.

Самой масштабной площадкой стала столичная Спортивная площадь.

Именно туда пришли болельщики, чтобы посмотреть игру Украина - Англия. И на этот раз количество фанатов превысило 13 000.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отреагировал на игру сборной Украины с Англией и мэр Киева Виталий Кличко.

"Хочу выразить поддержку нашим футболистам! Игра с одной из сильнейших сборных не только Европы, но и мира, была для украинцев действительно испытанием.

Сборная Украины, которая впервые вышла в четвертьфинал Евро, показала силу духа и волю к победе. И показала потенциал команды.

Путь к великим свершениям невозможен без поражений и разочарований. Они дают опыт, закаляют волю и настраивают на совершенствование мастерства.

Главное – не то, упал ты или нет. Главное – смог ли ты потом подняться и достойно идти дальше. К победе!" – написал он в facebook.

Фото: Эльдар Сарахман, УП

Темы: футболЕвро-2020


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