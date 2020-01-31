Скандал с российским фильмом в автобусе: "слуга народа" вступился за водителя

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар заявил, что в Украине нет никаких ограничений на демонстрацию российского кино и заступился за водителей автобуса, который отказался выключить российскую ленту по просьбе пассажиров и нахамил им.

Источник: пост Брагаря в Facebook

Прямая речь: "Не существует никаких законодательных ограничений по поводу демонстрации кинофильмов во время автобусных перевозок".

Детали: Брагар также опубликовал депутатское обращение к директору компании-перевозчика, в котором назвал действия пассажиров, которые просили выключить российский фильм, направленными на "разжигание национальной, расовой или религиозной вражды ... унижение национальной чести и достоинства" и напомнил, что это влечет за собой "уголовную ответственность".

Брагарь указал в своем обращении имена пассажирок, которые просили выключить фильм, но не указал имени водителя, против которого просил "прекратить какие-либо притеснения".

Также, судя по обращению, "слуга народа" не узнавал, уволили водителя, который хамил пассажирам, или нет, потому указал в своем письме, что просит "восстановить в должности, или не увольнять водителя".

Что было раньше: 27 января водитель автобуса, который ехал из Луцка в Киев, отказался выключить российский сериал по просьбе двух пассажирок рейса и начал толкать девушку, которая это снимала на телефон. В знак протеста девушки вышли из автобуса.

Компания-перевозчик Winew и Bus Trans заявила, что шокирована поступком водителей, извинилась за "недопустимое поведение работников фирмы" и добавила, что "подобные ситуации позорны и не должны повторяться в будущем".

Читайте также: Mova is ... Закон о языке в цифрах

Предыстория: