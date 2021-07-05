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Проливные дожди принесли в Крым еще одну проблему

Понедельник, 5 июля 2021, 12:32
Проливные дожди принесли в Крым еще одну проблему

В оккупированном Россией Крыму наблюдается обилие комаров, особенно в центральной и северной части полуострова.

Джерело: "Крым.Реалии", "Крыминформ"

Детали: Российские оккупационные власти сообщают, что обилие комаров произошло от обильных осадков. После прошедших в июне дождей участились жалобы на увеличение количества комаров в разных районах полуострова.

На водоёмах, где происходит выплод комаров, активно используются биологические средства борьбы с насекомыми, такие как бактицид, лариоль, сообщают так называемые "власти".

Дезинфицирующий раствор распыляют в воздухе при помощи садовых опрыскивателей и других устройств.

Напомним:

Темы: Крымоккупацияпогода
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