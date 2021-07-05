Проливные дожди принесли в Крым еще одну проблему
Понедельник, 5 июля 2021, 12:32
В оккупированном Россией Крыму наблюдается обилие комаров, особенно в центральной и северной части полуострова.
Джерело: "Крым.Реалии", "Крыминформ"
Детали: Российские оккупационные власти сообщают, что обилие комаров произошло от обильных осадков. После прошедших в июне дождей участились жалобы на увеличение количества комаров в разных районах полуострова.
На водоёмах, где происходит выплод комаров, активно используются биологические средства борьбы с насекомыми, такие как бактицид, лариоль, сообщают так называемые "власти".
Дезинфицирующий раствор распыляют в воздухе при помощи садовых опрыскивателей и других устройств.
Напомним:
- Вследствие потопа в Ялте, который произошел 18 июня, по меньшей мере 49 человек пострадали, один человек погиб.
- 17 июня город Керчь и несколько сел в оккупированном Россией Крыму подтопило из-за обильных осадков.
- 4 июля возобновились сильные ливни в Крыму. Оккупанты ищут тело исчезнувшей женщины.