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Накануне заседания ТКГ россияне устроили провокацию новому модератору от ОБСЕ

Вторник, 6 июля 2021, 17:06

Накануне заседания Трехсторонней контактной группы российская сторона устроила провокацию на заседании политической подгруппы.

Источник: представитель ОРДО в ТКГ журналист Сергей Гармаш в Facebook

Детали: По словам Гармаша, 6 июля в политической рабгруппе ТКГ был дебют нового модератора от ОБСЕ Сильвии Берманн. Представитель России Дмитриевский, пользуясь неопытностью человека, спровоцировал ее на объявление неформальной консультации – формальным заседанием, сообщает журналист.

При подключении к виртуальной "комнате переговоров" украинская сторона увидела там Майю Пирогову, осужденную украинским судом за террористическую деятельность, которую сторона агрессора неоднократно пыталась приобщить к переговорам и легализировать как сторону.

Ввиду такой провокации украинская сторона была вынуждена покинуть "комнату переговоров".

Прямая речь: "Впоследствии вышли и все остальные. Госпожа Берманн оказалась в неловкой ситуации: одна, на фоне самовара… Фактически, Дмитриевский подставил ее своей провокацией. Но это хорошая наука, пусть вспоминает, как работать с россиянами (была послом Франции в Москве).

К сожалению, никаких перемен в Минском процессе, сегодняшняя встреча с новым модератором от ОБСЕ не предвещает. Мы виртуально познакомились. В личном общении она очень приятная женщина. Но на общей неформальной сессии новый модератор заявила о сохранении старых "практик", которыми предыдущий модератор, собственно, и завел работу подгруппы в тупик.

А именно: "не интересоваться статусом участников рабочей группы". То есть, не спрашивать, кто они и кого и з членов ТКГ представляют. Хотя в Комплексе мер прямо записано, что рабочие группы "отражают состав ТКГ", а на сегодняшний день "люди из Донецка и Луганска" официально не представляют никого из членов ТКГ...

По сути, "этот путь" означает, что в процессе так и не появится второй стороны конфликта: Россия будет заявлять, что она посредник, а ее марионетки из Луганска и Донецка будут продолжать самопровозглашать себя "сторонами конфликта", не имея при этом никакой субъектности. Ну а если нет второй стороны, то и конструктивный диалог невозможен… Жаль, если смена модераторов превратится в упущенный шанс начать реальный диалог о политическом урегулировании. Завтра ТКГ. Ожидается объявление еще одной кадровой ротации, более высокого уровня...".

Дополнительно: 7 июля должно состояться заседание Трехсторонней контактной группы, во вторник работали рабочие подгруппы ТКГ.

Предыстория:

  • В 2014 году Пирогова вступила в ряды т.н. "ДНР", а с 2015 года возглавляла "департамент государственной информационной политики Министерства информации ДНР", но потом была уволена. 26 июня 2018 года Шевченковский райсуд Черновцов заочно приговорил Майю Пирогову к 10 годам заключения.
  • В январе 2021 года Россия самостоятельно расширила свою делегацию в ТКГ "общественными советниками" с ОРДЛО. Россияне подключили к ТКГ донецких коллаборационистов Майю Пирогову и Владислава Тепличко, а из Луганска - Оксану Дибас и Юрия Барбашева.

Украинская правда
Темы: Минские соглашения
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