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Рудьковского выпустили из-под стражи

Среда, 7 июля 2021, 15:06

Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения экс-министру транспорта и связи Николая Рудьковского, которого подозревают в похищении человека.

Источник: Офис генпрокурора в комментарии УП, СБУ в комментарии УП

Детали: Печерский райсуд избрал ему ночной домашний арест вместо содержания под стражей. Изменить меру пресечения просили адвокаты подозреваемого, отметили в ОГП.

В СБУ "Украинской правде" подтвердили изменение меры пресечения Рудьковскому. Решение принято судом 5 июля. Срок действия ночного домашнего ареста - до 2 сентября 2021 года.

Дословно пресс-центр СБУ: "Подозреваемому запрещено с 22:00 до 06:00 оставлять место своего проживания в Киевской области за исключением предоставления последнему неотложной медицинской помощи.

Постановление Печерского районного суда может быть обжаловано и отменено, по жалобе прокурора Офиса генерального прокурора, так как это суд первой инстанции".

Что предшествовало: Экс-нардепу и бывшему министру транспорта и связи Николая Рудьковскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей по делу организации похищения Олега Семинского, ранее возглавлявший компанию "Нефтегазвыдобування", а теперь нардепа "Слуги народа".

Предыстория:

  • 2 февраля Печерский суд Киева распорядился наложить арест на акции ЧАО "Нафтогазвидобування", принадлежащие брату Рудьковского Сергею. Арест был произведен в рамках уголовного производства, открытого в ноябре 2012 года по факту похищения Семинского.
  • Сам Семинский в интервью Экономической правде когда-то говорил: "Я на 100% уверен, что заказчиком моего похищения был Николай Николаевич Рудьковский". Также он рассказал, что "Нафтогазвидобування" создавалось на условиях принадлежности ему 10% акций уставного фонда компании. Держателем этого пакета акций Семинский назвал Николая Рудьковского.

Валентина Романенко, УП
Темы: Рудьковскийсуд
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