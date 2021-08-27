Офис генпрокурора просит арестовать Рудьковского, который слетал в Монако
Офис генпрокурора просит суд изменить меру пресечения с ночного домашнего ареста на содержание под стражей для эксминистра транспорта и связи Николая Рудьковского, подозреваемого в организации похищения и пыток главы компании "Нафтогазвыдобування".
Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора в комментарии УП
Дословно: "Прокурор Офиса генпрокурора подал в суд ходатайство об изменении меры пресечения с ночного домашнего ареста на содержание под стражей бывшему народному депутату, подозреваемому в похищении и истязании экс-руководителя частной газодобывающей компании.
Такое решение принято в связи с нарушением подозреваемым условий разрешения прокурора на выезд за границу исключительно в город Вена Республики Австрия с целью получения квалифицированной медицинской помощи. Нарушение было установлено по результатам проверки сведений средств массовой информации о том, что он был замечен на территории Княжества Монако".
Детали: Правоохранители традиционно не называют имя подозреваемого, но из деталей дела следует, что речь идет о Николае Рудьковском. Ходатайство направлено в Соломенский районный суд Киева.
Что предшествовало: Офис генерального прокурора сообщил, что проверяет появившуюся в СМИ информацию о якобы пребывании в Монако Рудьковского, который отпрашивался у следствия съездить в Вену на лечение, и в случае подтверждения информации намерен инициировать вопрос усиления ему меры пресечения.
12 августа после этого сообщения Рудьковский в Facebook написал, что вернулся в Киев, а 13 августа сообщил, что сходил на допрос в ОГП.
Предыстория:
- Рудьковскому вручили подозрение в резонансном похищении бизнесмена Олега Семинского в марте 2021, когда он прилетел из России, где отсидел тюремный срок за "нападение" на посольство РФ.
- Суд сначала отправил Рудьковского под стражу, но позже изменил меру пресечения на ночной домашний арест.