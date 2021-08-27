Офис генпрокурора просит арестовать Рудьковского, который слетал в Монако

Офис генпрокурора просит суд изменить меру пресечения с ночного домашнего ареста на содержание под стражей для эксминистра транспорта и связи Николая Рудьковского, подозреваемого в организации похищения и пыток главы компании "Нафтогазвыдобування".

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора в комментарии УП

Дословно: "Прокурор Офиса генпрокурора подал в суд ходатайство об изменении меры пресечения с ночного домашнего ареста на содержание под стражей бывшему народному депутату, подозреваемому в похищении и истязании экс-руководителя частной газодобывающей компании.

Такое решение принято в связи с нарушением подозреваемым условий разрешения прокурора на выезд за границу исключительно в город Вена Республики Австрия с целью получения квалифицированной медицинской помощи. Нарушение было установлено по результатам проверки сведений средств массовой информации о том, что он был замечен на территории Княжества Монако".

Детали: Правоохранители традиционно не называют имя подозреваемого, но из деталей дела следует, что речь идет о Николае Рудьковском. Ходатайство направлено в Соломенский районный суд Киева.

Что предшествовало: Офис генерального прокурора сообщил, что проверяет появившуюся в СМИ информацию о якобы пребывании в Монако Рудьковского, который отпрашивался у следствия съездить в Вену на лечение, и в случае подтверждения информации намерен инициировать вопрос усиления ему меры пресечения.

12 августа после этого сообщения Рудьковский в Facebook написал, что вернулся в Киев, а 13 августа сообщил, что сходил на допрос в ОГП.

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