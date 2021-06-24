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Рудьковского взяли под стражу в деле похищения бизнес-партнера

Четверг, 24 июня 2021, 23:50
Рудьковского взяли под стражу в деле похищения бизнес-партнера

Экс-нардепу и бывшему министру транспорта и связи Николаю Рудьковскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей по делу организации похищения Олега Семинского, который ранее возглавлял компанию "Нефтегаздобыча", а теперь нардеп от "Слуги народа".

Источник: Киевский апелляционный суд

Детали: Соответствующий меру пресечения избрали, поскольку прокурор и сторона защиты подали апелляционные жалобы на решение Печерского суда. Согласно ей Рудьковский должен был находиться под домашним арестом до 22 июля.

По результатам рассмотрения было решено полностью удовлетворить жалобу обвинения.

Теперь до 22 июля Рудьковский будет находиться под стражей, куда его взяли в зале суда.

Что предшествовало: Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора раскрыли резонансное похищение в 2012 году руководителя компании "Нафтогазвидобування" Олега Семинского, который теперь является народным депутатом от "Слуги народа".

Заказчиком похищения оказался бывший бизнес-партнер Семинского, народный депутат нескольких созывов, что в прошлом занимал должность министра транспорта и связи – Николай Рудьковский.

Предыстория: 2 февраля Печерский суд Киева распорядился наложить арест на акции ЧАО "Нафтогазвидобування", принадлежащие брату Рудьковского Сергею.

Арест был произведен в рамках уголовного производства, открытого в ноябре 2012 года по факту похищения Семинского.

Сам Семинский в интервью Экономической правде когда-то говорил: "Я на 100% уверен, что заказчиком моего похищения был Николай Николаевич Рудьковский". После похищения Семинского часть акций компании были проданы действующему депутату Нестору Шуфричу и олигарху Ринату Ахметову.

Также он рассказал, что "Нафтогазвидобування" создавалось на условиях принадлежности ему 10% акций уставного фонда компании. Держателем этого пакета акций Семинский назвал Николая Рудьковского.

Рудьковский был заочно арестован в РФ в 2016 году по делу о нападении на российское посольство в Киеве. В 2018-м его задержали в Москве и поместили под стражу. В начале ноября 2019 года Генпрокуратура РФ направила уголовное дело Рудьковского в суд.

Украинская правда

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Темы: Рудьковскийкриминалсуд
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