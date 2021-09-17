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Суд оставил Рудьковского под круглосуточным домашним арестом

Пятница, 17 сентября 2021, 09:47
Суд оставил Рудьковского под круглосуточным домашним арестом
Фото с Facebook Рудьковского

Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом экс-министра транспорта и связи Николая Рудьковского, подозреваемого в похищении и пытках руководителя компании "Нефтегаздобыча".

Источник: пресс-служба суда со ссылкой на решение от 16 сентября

Дословно: "По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 2 сентября оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты и прокуратуры – без удовлетворения".

Детали: Прокуратура и сторона защиты обжаловали решение суда от 2 сентября, которым Рудьковскому изменили меру пресечения с ночного домашнего ареста на круглосуточный домашний арест до 29 сентября включительно.

Предыстория:

  • Рудьковскому вручили подозрение в резонансном похищении бизнесмена Олега Семинского в марте 2021, когда он прилетел из России, где отсидел тюремный срок за "нападение" на посольство РФ.
  • Суд сначала отправил Рудьковского под стражу, но позже изменил меру пресечения на ночной домашний арест.
  • В августе Офис генерального прокурора сообщил, что проверяет появившуюся в СМИ информацию о якобы пребывании Рудьковского, который отпрашивался у следствия съездить в Вену на лечение, в Монако.
  • 12 августа после этого сообщения Рудьковский в Facebook написал, что вернулся в Киев, а 13 августа сообщил, что сходил на допрос в ОГП.
  • В конце августа Офис генпрокурора просил суд изменить меру пресечения Рудьковскому с ночного домашнего ареста на содержание под стражей.

Украинская правда

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Темы: Рудьковскийсударест
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