Суд оставил Рудьковского под круглосуточным домашним арестом

Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом экс-министра транспорта и связи Николая Рудьковского, подозреваемого в похищении и пытках руководителя компании "Нефтегаздобыча".

Источник: пресс-служба суда со ссылкой на решение от 16 сентября

Дословно: "По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 2 сентября оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты и прокуратуры – без удовлетворения".

Детали: Прокуратура и сторона защиты обжаловали решение суда от 2 сентября, которым Рудьковскому изменили меру пресечения с ночного домашнего ареста на круглосуточный домашний арест до 29 сентября включительно.

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