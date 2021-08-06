Захват Кабмина с гранатой: мужчину взяли под стражу

Ветерану Владимиру Прохничу, который захватил помещение Кабинета министров и угрожал взорвать гранату, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: трансляция суда

Детали Судья удовлетворил ходатайство о содержании под стражей на срок досудебного расследования до 27 сентября включительно.

Адвокаты сообщали, что в июле была годовщина смерти друга Прохнича, и это повлияло на "ту цепь событий, которая привела к судебному заседанию".

Сам ветеран в суде не сказал ни слова.

Прокурор требовал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Адвокаты просили хотя бы домашний арест, чтобы он мог "и выполнить свои процессуальные обязанности перед судом, и ходить на работу и содержать свою семью". Защита Прохнича также указал на наличие опухоли головного мозга, инвалидность, контузию, посттравматический синдром подзащитного, а также что его правонарушения "не причинили тяжких последствий".

Адвокаты ожидают, что комплексная психолого-психиатрическая экспертиза ответит, ветеран в момент совершения правонарушения мог руководить своими действиями и давать им отчет, а также находился тогда в состоянии аффекта или душевного волнения.

Во время заседания сообщили, что ранее Прохнич выражал желание взять на поруки обвиняемых по делу Шеремета. Несколько человек сообщили о готовности принять его самого на поруки.

Несколько часов суд заслушал друзей и боевых побратимов Прохнича, которые его характеризовали как ответственного, радостного человека, хорошего и надежного военного.

Психолого-психиатрическую экспертизу проведут в ближайшее время.

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