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Захват Кабмина с гранатой: мужчину взяли под стражу

Пятница, 6 августа 2021, 18:14
фото: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Ветерану Владимиру Прохничу, который захватил помещение Кабинета министров и угрожал взорвать гранату, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: трансляция суда

Детали Судья удовлетворил ходатайство о содержании под стражей на срок досудебного расследования до 27 сентября включительно.

Адвокаты сообщали, что в июле была годовщина смерти друга Прохнича, и это повлияло на "ту цепь событий, которая привела к судебному заседанию".

Сам ветеран в суде не сказал ни слова.

Прокурор требовал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Адвокаты просили хотя бы домашний арест, чтобы он мог "и выполнить свои процессуальные обязанности перед судом, и ходить на работу и содержать свою семью". Защита Прохнича также указал на наличие опухоли головного мозга, инвалидность, контузию, посттравматический синдром подзащитного, а также что его правонарушения "не причинили тяжких последствий".

Адвокаты ожидают, что комплексная психолого-психиатрическая экспертиза ответит, ветеран в момент совершения правонарушения мог руководить своими действиями и давать им отчет, а также находился тогда в состоянии аффекта или душевного волнения.

Во время заседания сообщили, что ранее Прохнич выражал желание взять на поруки обвиняемых по делу Шеремета. Несколько человек сообщили о готовности принять его самого на поруки.

Несколько часов суд заслушал друзей и боевых побратимов Прохнича, которые его характеризовали как ответственного, радостного человека, хорошего и надежного военного.

Психолого-психиатрическую экспертизу проведут в ближайшее время.

Предыстория:

  • Сегодня утром неизвестный мужчина с гранатой в руке зашел в здание Кабинета министров и угрожает ее подорвать.
  • Позже его задержали. Переговоры со злоумышленником проводил его друг Василий Олексюк, депутат Бучанского горсовета – это помогло задержать правонарушителя.
  • Согласно информации в соцсетях, его зовут Владимир Прохнич. Он бывший боец Айдара.
  • В Офис генерального прокурора направили обращение с просьбой учесть психоэмоциональное состояние ветерана, который пришел в Кабмин с гранатой, – под обращением, в частности, подписалась министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

Роман Петренко, УП
Темы: судКабинет министров
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