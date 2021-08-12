Треть украинцев поддержала отставку Авакова, еще трети - безразлично

Треть украинцев поддержали отставку главы МВД Арсена Авакова, еще чуть больше трети безразлично отнеслись к этому событию.

Источник: результаты исследования социологической службы Центра Разумкова, проведенного с 29 июля по 4 августа

Детали: 33% опрошенных оценили отставку Авакова положительно, 15% - отрицательно, 37% отнеслись безразлично (15% затруднились с ответом).

Разница между долей тех, кто воспринимает это событие положительно, и тех, кто воспринимает его негативно, является более крупной среди представителей электората политической партии "Слуга народа" (25%). Среди избирателей партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" эта разница составляет 16%, среди представителей электората партии "Европейская солидарность" - 10%, среди избирателей ВО "Батькивщина" - 9%:

Отвечая на вопрос, как изменится деятельность Министерства внутренних дел после отставки Авакова и назначения на должность министра внутренних дел Дениса Монастырского, относительное большинство (41%) респондентов высказывают мнение, что она не изменится, 13% - что она ухудшится и 10% - что улучшится (36% затруднились с ответом).

Среди положительно относящихся к отставке Авакова, 36,5% считают, что деятельность МВД после отставки Авакова и назначения на должность министра внутренних дел Монастырского не изменится, 25% - что она улучшится, 5% - что она ухудшится.

Среди тех, кто негативно относится к отставке Авакова, 51% считают, что деятельность Министерства внутренних дел после его отставки ухудшится, 26% - что она не изменится, и только 3% - что она улучшится.

Среди тех, кто относится к отставке Авакова безразлично, преобладает мнение, что деятельность МВД после его отставки не изменится (60%, при 3% тех, кто считает, что она улучшится, и 4% - что она ухудшится).

Представители электората всех ведущих политических сил Украины скорее всего не ожидают изменений в деятельности МВД после отставки Авакова (такую ​​позицию выражают от 33% (среди избирателей партии "Слуга народа") до 44% (среди избирателей ВО "Батькивщина").

Надежду на улучшение деятельности МВД чаще других выражают избиратели партии "Слуга народа" (25,5%, среди представителей электората трех других ведущих партий - 9-10%), а опасения, что она ухудшится - высказывают избиратели "Европейской солидарности" (26% ), тогда как среди избирателей ВО "Батькивщина" так считают 16%, среди представителей электората партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 13%, а среди тех, кто собирается голосовать за партию "Слуга народа" - лишь 7%.

Дополнительно: Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Что предшествовало: 15 июля Верховная Рада проголосовала за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова с должности, которую он занимал более 7 лет.

Дениса Монастырского парламент назначил министром внутренних дел 16 июля.

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