Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Третина українців підтримала відставку Авакова, ще третині - байдуже

Четвер, 12 серпня 2021, 11:45
Третина українців підтримала відставку Авакова, ще третині - байдуже

Третина українців підтримали відставку очільника МВС Арсена Авакова, ще трохи більше третини байдуже поставилися до цієї події.

Джерело: результати дослідження соціологічної службои Центру Разумкова, проведеного з 29 липня по 4 серпня

Деталі: 33% опитаних оцінили відставку Авакова позитивно, 15% - негативно, 37% поставилися байдуже (15% вагалися з відповіддю).

 

Різниця між часткою тих, хто сприймає цю подію позитивно, і тих, хто сприймає її негативно, є найбільшою серед представників електорату політичної партії "Слуга народу" (25%). Серед виборців партії "Опозиційна платформа - За життя" ця різниця становить 16%, серед представників електорату партії "Європейська солідарність" - 10%, серед виборців ВО "Батьківщина" - 9%:

Відповідаючи на запитання, як зміниться діяльність Міністерства внутрішніх справ після відставки Авакова і призначення на посаду Міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, відносна більшість (41%) респондентів висловлюють думку, що вона не зміниться, 13% - що вона погіршиться і 10% - що покращиться (36% вагалися з відповіддю).

Серед тих, хто позитивно ставиться до відставки Авакова, 36,5%  вважають, що діяльність МВС після відставки Авакова і призначення на посаду міністра внутрішніх справ Монастирського  не зміниться, 25% - що вона покращиться, 5% - що вона погіршиться.

Серед тих, хто негативно ставиться до відставки Авакова, 51%  вважають, що діяльність Міністерства внутрішніх справ після його відставки погіршиться, 26% - що вона не зміниться, і лише 3% - що вона покращиться.

Серед тих, хто ставиться до відставки Авакова байдуже, переважає думка, що діяльність МВС після його відставки не зміниться (60%, при 3% тих, хто вважає, що вона покращиться, і 4% - що вона погіршиться).

Представники електорату всіх провідних політичних сил України найчастіше не очікують змін у діяльності МВС після відставки  Авакова (таку позицію висловлюють від 33% (серед виборців партії "Слуга народу") до 44% (серед виборців ВО "Батьківщина").

Надію на покращення діяльності МВС частіше за інших висловлюють виборці партії "Слуга народу" (25,5%, серед представників електорату трьох інших провідних партій – 9-10%), а побоювання, що вона погіршиться – виборці "Європейської солідарності" (26%), тоді як серед виборців ВО "Батьківщина" так вважають 16%, серед представників електорату партії "Опозиційна платформа – За життя" - 13%, а серед тих, хто збирається голосувати за партію "Слуга народу" - лише 7%.

Додатково: Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 29 липня по 4 серпня  2021 рокуметодом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. 

Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з ймовірністю 0,95.

Що передувало: 15 липня Верховна Рада проголосувала за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова  з посади, яку він обіймав понад 7 років.

Дениса Монастирського парламент призначив міністром внутрішніх справ 16 липня.

Читайте також: Кінець епохи Авакова. Як Зеленський вмовив міністра піти у відставку 

"Українська правда" в Threads

Теми: соціологіяАваков
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
соціологія
Більшість українців мають родичів або друзів, які отримали поранення або загинули у війні з РФ
Майже 80% українців хочуть закритих кордонів та візи з Росією – опитування
Сварки під час війни: як підготуватися до нового "сезону"
Останні новини
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
Усі новини...
Реклама: