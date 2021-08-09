В Афганистане "Талибан" за день захватил столицы трех провинций

Боевики "Талибана" 8 августа захватили три столицы афганских провинций.

Источник: Радио Свобода, Reuters

Детали: Боевики "Талибана" захватили ключевые правительственные здания в Кундузе, при этом под контролем правительственных войск остается аэропорт и их собственная база, заявил член местной провинциальной ассамблеи Амруддин Вали.

"Тяжелые схватки начались вчера днем. Все правительственные штаб-квартиры контролирует "Талибан", только армейская база и аэропорт контролируются ANDSF (силами безопасности Афганистана - ред.), Откуда они сопротивляются талибам", - заявил депутат.

"В течение последних 24 часов враги усилили нападения на город Кундуз, в течение которых понесли значительные потери", - сказал командующий местных военных Тадж Мохаммад.

Представитель "Талибана" Забигулла Муджагид заявил, что группа захватила большинство правительственных зданий, в том числе местное Управление национальной безопасности, и приближаются к аэропорту.

Представители здравоохранения в Кундузе сообщили, что в местную больницу доставили 14 тел погибших, в том числе тела женщин и детей, и более 30 раненых.

Кроме того, "Талибан" также контролирует столицу северной провинции Сари-Пуль, оттеснив представителей властей из главного города в соседнюю военной базы, - заявил депутат совета провинции Мохаммад Нур Рахмани.

"Талибан" захватил штаб-квартиру правительства, в том числе дом губернатора, главный офис полиции и Управления национальной безопасности", - сказал Рахмани.

Губернатор провинции Абдул Хак Шафак заявил, что Сари-Пуль был захвачен утром 8 августа.

Набила Хабиби, председатель провинциального отдела по делам женщин в Сари-Пуле, заявила о критической ситуации для нее и других работниц сферы защиты прав женщин. Она рассказала, что боится за свою жизнь и жизнь других женщин, которые работали в этой области.

"Сегодня я получила сообщение от сотрудников Управления национальной безопасности, которые, возможно, сами бежали из города, я должна оставить город, потому что оппозиция (боевики "Талибана" - ред.) издали приказ о моем убийстве", - сказала Хабиби, находясь на тот момент в Сари-Пуле.

Она сказала, что талибы, очевидно, "не хотят, чтобы женщины присутствовали или были активными в обществе, особенно в политике". По словам правозащитницы, боевики неоднократно ей угрожали, а в течение последних трех дней она получала предупреждения по телефону.

Третий город, который захватили талибы 8 августа – Талокан. Несколько активистов гражданского общества и жители провинции Тахар сообщили по телефону, что город был захвачен после того, как боевики захватили центральную тюрьму, выпустив всех удерживаемых.

Некоторые источники, которые говорили на условиях анонимности, опасаясь репрессий, сообщили, что вся провинция под контролем группировки.

Все местные чиновники и сотрудники службы безопасности отступили в район Фархар.

В Шебергане, как также анонимно сообщил сотрудник полиции, талибы подожгли дворец военачальника и давнего оппонента группировки Абдул Рашида Дустума, а также правительственное здание провинции Джавжан.

Источники сообщили, что председатель совета провинции Джаузджан Бабур Ищи сдался талибам.

Напомним: