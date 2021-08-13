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На Донбассе ранили двух бойцов ВСУ

Пятница, 13 августа 2021, 23:29

13 августа вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских защитников из артиллерийских систем калибра 122мм и минометов калибра 120 и 82мм, двое раненых.

Источник: оперативно-тактическая группировка "Север"

Детали: В результате обстрела получили ранения двое военных ВСУ, их транспортировали в больницу.

Состояние здоровья одного - средней тяжести, другого - удовлетворительное.

В ответ на обстрелы ВСУ открыли огонь, прекратив действия врага.

Напомним: 11 августа ранили одного военного, а также убили мирного жителя.

12 августа ранили еще одного бойца, он в больнице.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
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