На Донбассе ранили двух бойцов ВСУ
Пятница, 13 августа 2021, 23:29
13 августа вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских защитников из артиллерийских систем калибра 122мм и минометов калибра 120 и 82мм, двое раненых.
Источник: оперативно-тактическая группировка "Север"
Детали: В результате обстрела получили ранения двое военных ВСУ, их транспортировали в больницу.
Состояние здоровья одного - средней тяжести, другого - удовлетворительное.
В ответ на обстрелы ВСУ открыли огонь, прекратив действия врага.
Напомним: 11 августа ранили одного военного, а также убили мирного жителя.
12 августа ранили еще одного бойца, он в больнице.
Украинская правда