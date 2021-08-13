На Донбассе ранили двух бойцов ВСУ

13 августа вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских защитников из артиллерийских систем калибра 122мм и минометов калибра 120 и 82мм, двое раненых.

Источник: оперативно-тактическая группировка "Север"

Детали: В результате обстрела получили ранения двое военных ВСУ, их транспортировали в больницу.

Состояние здоровья одного - средней тяжести, другого - удовлетворительное.

В ответ на обстрелы ВСУ открыли огонь, прекратив действия врага.

Напомним: 11 августа ранили одного военного, а также убили мирного жителя.

12 августа ранили еще одного бойца, он в больнице.