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Министр обороны объяснил оккупантам, как сдаться в плен

Денис КарловскийПонедельник, 28 февраля 2022, 20:17
Министр обороны объяснил оккупантам, как сдаться в плен

Министр обороны Алексей Резников призвал русских оккупантов складывать оружие и не рисковать жизнью, потому что потери личной силы войск РФ на пятый день составляют 5,3 тысячи военных.

Источник: facebook-страница Резникова

Прямая речь Резникова: "Я обращаюсь к российским солдатам и офицерам.

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Вас привели на нашу землю убивать и умирать. Те из вас, кто не хочет стать убийцей и умереть, могут спастись. 

Не выполняйте преступные приказы тех, кто годами вам лгал об Украине и украинцах.

Мы гарантируем вам полную амнистию и денежную компенсацию, если вы добровольно сложите оружие.

ВИДЕО ДНЯ

Украина – цивилизованная страна. Все пленные находятся в безопасности, им оказывается помощь. Они уже общаются с близкими. 

У вас есть шанс начать новую жизнь. 

Сделайте выбор. 

Выходите без оружия с белым флагом. 

Скажите кодовое слово - "миллион".

Живите. Обнимите родных".

Детали: По словам министра, российская армия понесла потери около 5300 военных погибшими или ранеными за 4 дня от начала вооруженного вторжения в Украину.

Резников утверждает, что сотни российских оккупантов попали в плен к украинским военным.

Он говорит, что большая часть из них совсем юного возраста, и стали военными преступниками из-за желаний российского руководства.

Как объясняет Резников, лидеры в области IТ со всего мира собирают средства, чтобы предложить каждому служащему оккупационных войск сумму денег вместе с безопасностью и амнистией, если он сдастся в плен украинской власти. Министр настаивает, что боевой дух у оккупантов крайне низкий, особенно из-за ожесточенного сопротивления украинских защитников и населения.

Предыстория: 

  • Президент Владимир Зеленский утром 28 февраля обратился к захватчикам на русском языке и призвал бросать технику и уходить. Он предупредил, что иначе они рискуют своей жизнью и встретятся с ожесточенным сопротивлением украинских военных.
  • В Нацгвардии пообещали, что всем пленным россиянам обеспечат безопасность и отпустят их живыми домой к женам и детям.
  • Ранее Силы специальных операций обещали устроить оккупантам "настоящую украинскую ночь", если они не захотят сложить оружие.

Темы: РезниковвойнаамнистияРосcия
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