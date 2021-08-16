Кличко после ряда обысков в очередной раз заявил о давлении на столичную власть
Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на обыски правоохранителей по делу Подольского моста и других производствах, заявив о политически мотивированном давление на столичную власть.
Источник: обращение Кличко
Прямая речь: "Я хочу обратиться к киевлянам, к представителям местного самоуправления, представителям различных органов власти. И подчеркнуть следующем: тот сценарий, что сегодня отрабатывают на столичной власти, – опасный прецедент для всей страны.
Массовые обыски, парализующие работу коммунальных предприятий и структурных подразделений городской власти, и которые продолжаются уже несколько месяцев, является системным давлением. Политически мотивированным давлением на власть Киева. Эти действия направлены на дискредитацию столичной власти и меня лично. И на создание препятствий для воплощения важных для города и киевлян проектов. И делается это с одной целью – опорочить мою репутацию. И создать основу, чтобы, вопреки Конституции, назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне".
Детали: Кличко подчеркнул, что о виновности отдельных лиц можно будет говорить после приговоров суда.
По его словам, власти продолжают строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода, хотя его и пытаются заблокировать многочисленными обысками по кругу.
Мэр также говорит о необходимости возобновления работы Инспекции по парковке, которую сейчас практически заблокировали.
Он добавил, что все документы, информация о деятельности инспекции – в открытом доступе и киевляне могут с ней ознакомиться.
Напомним:
- 16 августа правоохранители по делу о строительстве Подольского моста в Киеве проводили обыски в помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г.. Киев", ГП "Укргосстройэкспертиза", у генерального подрядчика, а также в подрядных организациях.
- В этот же день столичная прокуратура проводила обыски в Управлении образования и инновационного развития Печерской РГА из-за растраты полмиллиона гривен на закупки школьной мебели.
- Также в Киеве разоблачили преступное объединение, в состав которого входили должностные лица исполнительного органа Киевской городской государственной администрации, которое занималось незаконной эвакуацией автомобилей.
- Силовики объявили подозрения по делам Подольского моста, запках школьной мебели Печерской РГА и ремонта переходов в Деснянском районе.