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Кличко после ряда обысков в очередной раз заявил о давлении на столичную власть

Понедельник, 16 августа 2021, 19:47
Фото: УП

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на обыски правоохранителей по делу Подольского моста и других производствах, заявив о политически мотивированном давление на столичную власть.

Источник: обращение Кличко

Прямая речь: "Я хочу обратиться к киевлянам, к представителям местного самоуправления, представителям различных органов власти. И подчеркнуть следующем: тот сценарий, что сегодня отрабатывают на столичной власти, – опасный прецедент для всей страны. 

Массовые обыски, парализующие работу коммунальных предприятий и структурных подразделений городской власти, и которые продолжаются уже несколько месяцев, является системным давлением. Политически мотивированным давлением на власть Киева. Эти действия направлены на дискредитацию столичной власти и меня лично. И на создание препятствий для воплощения важных для города и киевлян проектов. И делается это с одной целью – опорочить мою репутацию. И создать основу, чтобы, вопреки Конституции, назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне".

Детали: Кличко подчеркнул, что о виновности отдельных лиц можно будет говорить после приговоров суда.

По его словам, власти продолжают строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода, хотя его и пытаются заблокировать многочисленными обысками по кругу.

Мэр также говорит о необходимости возобновления работы Инспекции по парковке, которую сейчас практически заблокировали.

Он добавил, что все документы, информация о деятельности инспекции – в открытом доступе и киевляне могут с ней ознакомиться.

Напомним:

  • 16 августа правоохранители по делу о строительстве Подольского моста в Киеве проводили обыски в помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г.. Киев", ГП "Укргосстройэкспертиза", у генерального подрядчика, а также в подрядных организациях.
  • В этот же день столичная прокуратура проводила обыски в Управлении образования и инновационного развития Печерской РГА из-за растраты полмиллиона гривен на закупки школьной мебели.
  • Также в Киеве разоблачили преступное объединение, в состав которого входили должностные лица исполнительного органа Киевской городской государственной администрации, которое занималось незаконной эвакуацией автомобилей.
  • Силовики объявили подозрения по делам Подольского моста, запках школьной мебели Печерской РГА и ремонта переходов в Деснянском районе.

Украинская правда
Темы: Виталий КличкоКиев
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