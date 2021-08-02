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Моряки Украины и Грузии провели совместные учения в Черном море

Понедельник, 2 августа 2021, 18:45
Моряки Украины и Грузии провели совместные учения в Черном море

Украинские военные моряки вместе с грузинскими коллегами провели учения типа PASSEX в акватории Черного моря.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба командования ВМС ВС Украины, пишет "Европейская правда".

Целью мероприятия было поддержание безопасности в Черном море, совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей ВМС Украины и грузинских военных моряков для выполнения совместных морских операций в составе многонациональных тактических групп.

Во время выполнения тренировки в определенном районе было отработано элементы по тактическому маневрированию, спасение человека, который выпал за борт, и передача грузов.

Также отрабатывали практические действия по буксировке.

С украинской стороны к учениям типа PASSEX был привлечен патрульный катер типа "Айлед" "Славянск".

Грузинская сторона также задействовала катер типа "Айленд" "Очамчире" Береговой охраны Грузии и патрульный катер "Сухуми" Департамента пограничной полиции.

Все элементы учений было спланировано и отработано в соответствии со стандартами и процедурами НАТО.

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Темы: морякиГрузияЧерное море
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