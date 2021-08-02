Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Моряки Украины и Грузии провели совместные учения в Черном море

Понедельник, 2 августа 2021, 18:45

Украинские военные моряки вместе с грузинскими коллегами провели учения типа PASSEX в акватории Черного моря.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба командования ВМС ВС Украины, пишет "Европейская правда".

Целью мероприятия было поддержание безопасности в Черном море, совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей ВМС Украины и грузинских военных моряков для выполнения совместных морских операций в составе многонациональных тактических групп.

Во время выполнения тренировки в определенном районе было отработано элементы по тактическому маневрированию, спасение человека, который выпал за борт, и передача грузов.

Также отрабатывали практические действия по буксировке.

С украинской стороны к учениям типа PASSEX был привлечен патрульный катер типа "Айлед" "Славянск".

Грузинская сторона также задействовала катер типа "Айленд" "Очамчире" Береговой охраны Грузии и патрульный катер "Сухуми" Департамента пограничной полиции.

Все элементы учений было спланировано и отработано в соответствии со стандартами и процедурами НАТО.

Темы: морякиГрузияЧерное море
powered by lun.ua
Главное сегодня

Британия и Иран взаимно вызвали дипломатов после атаки на танкер Mercer Street

фото, обновленоВ Киеве исчез глава Беларусского дома в Украине – организация

США приказали 24 российским дипломатам покинуть страну до 3 сентября – посол РФ

Берлин не закроет "Северный поток-2" даже если Путин воспользуется им как оружием - СМИ

Новости 2 августа: ограничения для невакцинированных, судьба Чауса

Все новости...
моряки
Быть или не быть "москитному" флоту Украины?
Украинские моряки застряли на сломанном судне у берегов Африки: есть погибший
Рада отменила обязательные повторные экзамены для моряков со стажем
Последние новости
03:35
В апреле-июне среди иностранных туристов в Турции больше всего было украинцев
02:32
В США 70% взрослых сделали прививку против COVID-19
01:33
Берлин впервые за 19 лет отправил военный корабль в Южно-Китайское море
00:32
Британия и Иран взаимно вызвали дипломатов после атаки на танкер Mercer Street
23:57
фотоВ Турции перевернулся автобус с россиянами – четверо погибших
23:28
фото, обновленоВ Киеве исчез глава Беларусского дома в Украине – организация
23:13
США приказали 24 российским дипломатам покинуть страну до 3 сентября – посол РФ
22:41
фото, видеоВ России приговорили "агента СБУ" за якобы контрабанду запчастей к ЗРК
22:05
Новости экономики: новый самый богатый человек, увольнение в "Нафтогазе"
21:48
Берлин не закроет "Северный поток-2" даже если Путин воспользуется им как оружием - СМИ
Все новости...