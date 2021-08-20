Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Зеленского резко отреагировали на слова Кличко: Пора возвращаться в реальность

Пятница, 20 августа 2021, 15:43
У Зеленского резко отреагировали на слова Кличко: Пора возвращаться в реальность

В Офисе президента Владимира Зеленского считают отговорками причины неявки на заседание СНБО, озвученные городским главой Киева Виталием Кличко.

Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии УП

Прямая речь: "Да уж. Господин Кличко, иронично скажу, чрезвычайно креативен и смел. Так или иначе, в очередной раз видеть комментарии Кличко о "проверке работ" на Подольском мосту чрезвычайно смешно. Как и любые иные его комментарии, касающиеся работы городского хозяйства. Что он там может проверять? Сколько денег "вывели" сегодня под прикрытием этого эпохального проекта?

Ну а отговорка о поездке в Черниговскую область ради мелкой пиарной задачи – это только доказательство того, насколько городская власть в Киеве далека от реальности. Во-первых, два с половиной часа, которые есть у Кличко до начала СНБО, это более чем достаточно, чтобы вернуться в Киев из Черниговской области.

Во-вторых, глава Киевской городской государственной администрации и так должен быть сегодня в Киеве, где строительные рейдеры разгромили очередной объект исторического наследия. Это было абсолютно незаконно, ещё и киевлян избили, которые пытались остановить разрушение этого памятника. Неужели Кличко и об этом не знает? Наверняка знает. Боится поругаться с кем-то в своём окружении, кто курирует подобные мафиозные вещи? Или просто не знает, как решать такие проблемы?

В любом случае, Кличко пора возвращаться – прежде всего, в реальность. Пиар и воровство – это точно не те вещи, которыми должен заниматься глава Киевской городской государственной администрации как одного из органов исполнительной власти".

Что предшествовало: Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за два с половиной часа до начала ему позвонили из Офиса президента и пригласили на заседание Совета нацбезопасности и обороны.

Он ответил, что  физически не сможет присутствовать, потому, что после проверки работ на Подольско-Воскресенском мостовом переходе уже уехал в рабочую поездку в делах Ассоциации городов Украины в Черниговскую область.

Напомним: Последюю неделю Киевская городская прокуратура проводит целый ряд обысков в столичных РГА, коммунальных предприятиях и у подрядчиков выполнения различных работ в столице по фактам массовых хищений.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о "политически мотивированном давлении на столичную власть". Прокуратура же отвечает объявленными подозрениями.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Виталий КличкоОфис президента
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Виталий Кличко
После восхождения на Эверест главу "Киевгорстроя" отстранили: в компании проведут аудит
Кабмин объявил выговоры Кличку, Попку и нескольким главам РГА в Киеве
Кличко заявил о давлении на себя: намекнул на "центральную власть"
Последние новости
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
Все новости...
Реклама: