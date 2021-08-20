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У Зеленского резко отреагировали на слова Кличко: Пора возвращаться в реальность

Пятница, 20 августа 2021, 15:43

В Офисе президента Владимира Зеленского считают отговорками причины неявки на заседание СНБО, озвученные городским главой Киева Виталием Кличко.

Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии УП

Прямая речь: "Да уж. Господин Кличко, иронично скажу, чрезвычайно креативен и смел. Так или иначе, в очередной раз видеть комментарии Кличко о "проверке работ" на Подольском мосту чрезвычайно смешно. Как и любые иные его комментарии, касающиеся работы городского хозяйства. Что он там может проверять? Сколько денег "вывели" сегодня под прикрытием этого эпохального проекта?

Ну а отговорка о поездке в Черниговскую область ради мелкой пиарной задачи – это только доказательство того, насколько городская власть в Киеве далека от реальности. Во-первых, два с половиной часа, которые есть у Кличко до начала СНБО, это более чем достаточно, чтобы вернуться в Киев из Черниговской области.

Во-вторых, глава Киевской городской государственной администрации и так должен быть сегодня в Киеве, где строительные рейдеры разгромили очередной объект исторического наследия. Это было абсолютно незаконно, ещё и киевлян избили, которые пытались остановить разрушение этого памятника. Неужели Кличко и об этом не знает? Наверняка знает. Боится поругаться с кем-то в своём окружении, кто курирует подобные мафиозные вещи? Или просто не знает, как решать такие проблемы?

В любом случае, Кличко пора возвращаться – прежде всего, в реальность. Пиар и воровство – это точно не те вещи, которыми должен заниматься глава Киевской городской государственной администрации как одного из органов исполнительной власти".

Что предшествовало: Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за два с половиной часа до начала ему позвонили из Офиса президента и пригласили на заседание Совета нацбезопасности и обороны.

Он ответил, что  физически не сможет присутствовать, потому, что после проверки работ на Подольско-Воскресенском мостовом переходе уже уехал в рабочую поездку в делах Ассоциации городов Украины в Черниговскую область.

Напомним: Последюю неделю Киевская городская прокуратура проводит целый ряд обысков в столичных РГА, коммунальных предприятиях и у подрядчиков выполнения различных работ в столице по фактам массовых хищений.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о "политически мотивированном давлении на столичную власть". Прокуратура же отвечает объявленными подозрениями.

Украинская правда
Темы: Виталий КличкоОфис президента
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