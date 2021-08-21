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Данилов назвал санкции РФ подарком, Кулеба - местью

Суббота, 21 августа 2021, 10:14
Данилов назвал санкции РФ подарком, Кулеба - местью
фото УП

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает введение в отношении него санкций РФ лучшей оценкой работы в отстаивании национальных интересов Украины.

Источник: Данилов в Facebook, Кулеба в Twitter

Дословно Данилов: "Лучший подарок к 30-летию Независимости Украины. Кремль ввел санкции в отношении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Считаю это наивысшей наградой и лучшей оценкой нашей совместной работы в отстаивании национальных интересов нашего государства.

Обещаю оправдать "высокое доверие" и сделать еще больше в должности секретаря Совбеза, чтобы раз и навсегда снять вопрос о любом присутствии "русского мира" и его агентов влияния в украинской жизни – как говорят в народе, "чтобы и духу не было"!"

Детали: В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает внесение его в санкционный список РФ местью за проведение "Крымской платформы".

Дословно Кулеба: "Россия обещала, что отомстит мне за Крымскую платформу. Отомстила. Но нас это не остановит. Крым - это Украина".

Что предшествовало: 20 августа Россия ввела санкции против министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Также в списке оказались уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, председатель Днепропетровской областной облгосадминистрации Валентин Резниченко.

Всего в перечень добавили 73 человека. Общее количество лиц, включенных в список, увеличилось до 922.

11 декабря 2020 года правительство России расширило список санкций против Украины. В список были добавлены, в том числе, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько. Также туда попали депутаты президентской фракции "Слуга народа" Андрей Герус, Александр Качура, Максим Бужанский, Гео Лерос и Ольга Василевская-Смаглюк.

Украинская правда

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Темы: ДаниловРосcиясанкции
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