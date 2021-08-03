Смерть белорусского активиста в Киеве: полиция назвала версии

Основными версиями смерти главы Белорусского дома Виталия Шишова украинские силовики сейчас называют самоубийство и убийство с имитированием самоубийства.

Источник: брифинг украинских правоохранителей относительно смерти Шишова

Прямая речь: "Основные версии, которые рассматриваются - это самоубийство и убийство с имитированием самоубийства. Это две версии, которые мы рассматриваем как основные.

Хотя, мы не исключаем, что в ходе расследования возможно будут другие версии".

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