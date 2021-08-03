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Смерть белорусского активиста в Киеве: полиция назвала версии

Вторник, 3 августа 2021, 14:38

Основными версиями смерти главы Белорусского дома Виталия Шишова украинские силовики сейчас называют самоубийство и убийство с имитированием самоубийства.

Источник: брифинг украинских правоохранителей относительно смерти Шишова

Прямая речь: "Основные версии, которые рассматриваются - это самоубийство и убийство с имитированием самоубийства. Это две версии, которые мы рассматриваем как основные.

Хотя, мы не исключаем, что в ходе расследования возможно будут другие версии".

Предыстория: 

  • 2 августа в Беларусском доме в Украине сообщили, что их глава Виталий Шишоввышел на пробежку в Киеве и пропал.
  • На следующий день его нашли повешенным.
  • Правоохранители сообщили, что у него содрана кожа на носу, колене и груди.
  • 3 августа Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.

Алена Мазуренко, УП
Темы: полицияБеларусь
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