Смерть белорусского активиста в Киеве: полиция назвала версии
Вторник, 3 августа 2021, 14:38
Основными версиями смерти главы Белорусского дома Виталия Шишова украинские силовики сейчас называют самоубийство и убийство с имитированием самоубийства.
Источник: брифинг украинских правоохранителей относительно смерти Шишова
Прямая речь: "Основные версии, которые рассматриваются - это самоубийство и убийство с имитированием самоубийства. Это две версии, которые мы рассматриваем как основные.
Хотя, мы не исключаем, что в ходе расследования возможно будут другие версии".
Предыстория:
- 2 августа в Беларусском доме в Украине сообщили, что их глава Виталий Шишоввышел на пробежку в Киеве и пропал.
- На следующий день его нашли повешенным.
- Правоохранители сообщили, что у него содрана кожа на носу, колене и груди.
- 3 августа Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.
Алена Мазуренко, УП