Расследованием смерти Шишова займется Bellingcat: задействуют "все ресурсы"
Руководитель отдела расследований издания Bellingcat Христо Грозев сообщил, что компания направляет почти все ресурсы на расследование смерти главы Беларусского дома в Украине Виталия Шишова.
Источник: Грозев в эфире "Эхо Москвы"
Прямая речь Грозева: "Здесь нельзя не рассмотреть несколько совпадений, которые… Ну, во-первых, даже без такой предварительной информации я бы сказал, что это скорее всего не есть самоубийство. Но я бы не написал об этом до того, как у нас нет полной картины. То, что здесь дает нам больше, чем просто ощущение, говорит, что, скорее всего, это спецоперация – это факт, что мы уже несколько дней работаем над информацией, которой мы добились, что в Киеве присутствуют сотрудники ФСБ, которые интегрировались как-то среди оппозиционных беларусских групп, которые находятся в Украине.
Вот эти два факта уже дают нам… Именно сотрудники ФСБ России. Конечно, это может быть случайность, но то, что знаем точно — сотрудники ФСБ России интегрировались как-то среди беларусской оппозиции в Украине.
И сейчас мы слышим эту новость. Конечно, это означает, что мы направляем почти все наши ресурсы на расследование именно этого убийства. Если это убивство".
Предыстория:
- 2 августа в Беларусском доме в Украине сообщили, что их глава Виталий Шишов вышел на пробежку в Киеве и пропал.
- На следующий день его нашли повешенным.
- Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил о травмах у Шишова - у него сдертая кожа на носу, колене и груди.
- Основными версиями смерти украинские силовики называют самоубийство и убийство с имитированием самоубийства.