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Колесникова в СИЗО, в ее квартире обыск

Среда, 9 сентября 2020, 13:04
Фото Euroradio

Член Координационного совета Беларуси Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске, у нее дома проходит обыск.

Источник: TUT.BY со ссылкой на отца Колесниковой Александра Колесникова, Euroradio в Telegram

Прямая речь Колесникова: "Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу".

Детали: Как сообщает Euroradio в Telegram, что в квартире Марии Колесниковой прошел обыск.

Отмечается, что сейчас силовики уже уехали на сером микроавтобусе без номеров.

 
фото Euroradio

Они взяли с собой коробки, один из силовиков держал что-то вроде сумки для ноутбука.

Что было раньше: В Минске почти одновременно проходят обыски в помещениях нескольких членов Координационного совета, подтвердили задержание Максима Знака, к Светлане Алексиевич звонили в дверь неизвестные лица.

Предыстория:

  • Утром 7 сентября неизвестные увезли в неизвестном направлении члена Координационного совета Беларуси Марию Колесникову, посадив в микроавтобус с надписью "Связь". Вечером родственники Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении.
  • В МВД Беларуси заявили, что "не располагают информацией" об их возможном задержании.
  • В Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украину. Вместе с тем СМИ сообщали о задержании Колесниковой на границе.
  • Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что Мария Колесникова в пункты пропуска Украины не прибывала, но двое ее коллег перескли украинскую границу.
  • Позже белорусские пограничники подтвердили задержание Колесниковой.
  • Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что члены Координационного совета Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов не добровольно выехали в Украину – их выдворили из Беларуси.

Темы: Беларусьоппозицияарестобыски


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