Колесникова в СИЗО, в ее квартире обыск

Член Координационного совета Беларуси Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске, у нее дома проходит обыск.

Источник: TUT.BY со ссылкой на отца Колесниковой Александра Колесникова, Euroradio в Telegram

Прямая речь Колесникова: "Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу".

Детали: Как сообщает Euroradio в Telegram, что в квартире Марии Колесниковой прошел обыск.

Отмечается, что сейчас силовики уже уехали на сером микроавтобусе без номеров.

фото Euroradio

Они взяли с собой коробки, один из силовиков держал что-то вроде сумки для ноутбука.

Что было раньше: В Минске почти одновременно проходят обыски в помещениях нескольких членов Координационного совета, подтвердили задержание Максима Знака, к Светлане Алексиевич звонили в дверь неизвестные лица.

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