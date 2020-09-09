Колесникова в СИЗО, в ее квартире обыск
Член Координационного совета Беларуси Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске, у нее дома проходит обыск.
Источник: TUT.BY со ссылкой на отца Колесниковой Александра Колесникова, Euroradio в Telegram
Прямая речь Колесникова: "Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу".
Детали: Как сообщает Euroradio в Telegram, что в квартире Марии Колесниковой прошел обыск.
Отмечается, что сейчас силовики уже уехали на сером микроавтобусе без номеров.
Они взяли с собой коробки, один из силовиков держал что-то вроде сумки для ноутбука.
Что было раньше: В Минске почти одновременно проходят обыски в помещениях нескольких членов Координационного совета, подтвердили задержание Максима Знака, к Светлане Алексиевич звонили в дверь неизвестные лица.
Предыстория:
- Утром 7 сентября неизвестные увезли в неизвестном направлении члена Координационного совета Беларуси Марию Колесникову, посадив в микроавтобус с надписью "Связь". Вечером родственники Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении.
- В МВД Беларуси заявили, что "не располагают информацией" об их возможном задержании.
- В Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украину. Вместе с тем СМИ сообщали о задержании Колесниковой на границе.
- Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что Мария Колесникова в пункты пропуска Украины не прибывала, но двое ее коллег перескли украинскую границу.
- Позже белорусские пограничники подтвердили задержание Колесниковой.
- Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что члены Координационного совета Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов не добровольно выехали в Украину – их выдворили из Беларуси.