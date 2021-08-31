Талибы говорят, что почти сформировали правительство

Террористическая группировка "Талибан", захватившая власть в Афганистане, заявила, что почти сформировала правительство.

Источник: Al Jazeera

Детали: Один из лидеров талибов Анас Хаккани заявил, что "правительство сформируют в ближайшие несколько дней". Он также добавил, что пока рано говорить о том, кто именно получит должности.

Чиновник добавил, что сейчас правительство укомплектовали на 95%.

В Al Jazeera подчеркнули, что говорили с представителем талибов незадолго до того, как последний американский самолет покинул Кабул.

Ранее сообщалось, что "Талибан" хочет сформировать "инклюзивное" правительство, куда могут войти чиновники бывшей власти.

Что предшествовало: 31 августа Соединенные Штаты завершили вывод своих войск из Афганистана.

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