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Талибы говорят, что почти сформировали правительство

Вторник, 31 августа 2021, 19:42
Талибы говорят, что почти сформировали правительство
Снимок экрана: Al Jazeera

Террористическая группировка "Талибан", захватившая власть в Афганистане, заявила, что почти сформировала правительство.

Источник: Al Jazeera

Детали: Один из лидеров талибов Анас Хаккани заявил, что "правительство сформируют в ближайшие несколько дней". Он также добавил, что пока рано говорить о том, кто именно получит должности.

Чиновник добавил, что сейчас правительство укомплектовали на 95%.

В Al Jazeera подчеркнули, что говорили с представителем талибов незадолго до того, как последний американский самолет покинул Кабул.

Ранее сообщалось, что "Талибан" хочет сформировать "инклюзивное" правительство, куда могут войти чиновники бывшей власти.

Что предшествовало: 31 августа Соединенные Штаты завершили вывод своих войск из Афганистана.

Предыстория:

  • Президент США Джо Байден заявил 24 августа, что Соединенные Штаты собираются завершитьэвакуацию из Афганистана до 31 августа.
  • В то же время, госсекретарь США Тони Блинкен отметил, что эвакуация американцев продолжитсяи после 31 августа.
  • 28 августа стало известно, что США начали вывод военныхиз аэропорта Кабула.

Темы: Афганистан
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