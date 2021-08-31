Талибы говорят, что почти сформировали правительство
Террористическая группировка "Талибан", захватившая власть в Афганистане, заявила, что почти сформировала правительство.
Источник: Al Jazeera
Детали: Один из лидеров талибов Анас Хаккани заявил, что "правительство сформируют в ближайшие несколько дней". Он также добавил, что пока рано говорить о том, кто именно получит должности.
Чиновник добавил, что сейчас правительство укомплектовали на 95%.
В Al Jazeera подчеркнули, что говорили с представителем талибов незадолго до того, как последний американский самолет покинул Кабул.
Ранее сообщалось, что "Талибан" хочет сформировать "инклюзивное" правительство, куда могут войти чиновники бывшей власти.
Что предшествовало: 31 августа Соединенные Штаты завершили вывод своих войск из Афганистана.
Предыстория:
- Президент США Джо Байден заявил 24 августа, что Соединенные Штаты собираются завершитьэвакуацию из Афганистана до 31 августа.
- В то же время, госсекретарь США Тони Блинкен отметил, что эвакуация американцев продолжитсяи после 31 августа.
- 28 августа стало известно, что США начали вывод военныхиз аэропорта Кабула.