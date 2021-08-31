Таліби кажуть, що майже сформували уряд
Вівторок, 31 серпня 2021, 19:42
Терористичне угруповання "Талібан", що захопило владу в Афганістану, заявило, що майже сформувало уряд.
Джерело: Al Jazeera
Деталі: Один із лідерів талібів Анас Хаккані заявив, що "уряд сформують у найближчі кілька днів". Він також додав, що наразі зарано говорити про те, хто саме отримає посади.
Посадовець додав, що наразі уряд укомплектували на 95%.
У Al Jazeera підкреслили, що говорили з представником талібів незадовго до того, як останній американський літак залишив Кабул.
Раніше повідомлялось, що "Талібан" хоче сформувати "інклюзивний" уряд, куди можуть увійти посадовці колишньої влади.
Що передувало: 31 серпня Сполучені Штати завершили вивід своїх військ з Афганістану.
Передісторія:
- Президент США Джо Байден заявив 24 серпня, що Сполучені Штати збираються завершити евакуацію з Афганістану до 31 серпня.
- Водночас, держсекретар США Тоні Блінкен зазначив, що евакуація американців продовжиться і після 31 серпня.
- 28 серпня стало відомо, що США почали виведення військових з аеропорту Кабула.