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Таліби кажуть, що майже сформували уряд

Вівторок, 31 серпня 2021, 19:42
Знімок екрану: Al Jazeera

Терористичне угруповання "Талібан", що захопило владу в Афганістану, заявило, що майже сформувало уряд.

Джерело: Al Jazeera

Деталі: Один із лідерів талібів Анас Хаккані заявив, що "уряд сформують у найближчі кілька днів". Він також додав, що наразі зарано говорити про те, хто саме отримає посади. 

Посадовець додав, що наразі уряд укомплектували на 95%. 

У Al Jazeera підкреслили, що говорили з представником талібів незадовго до того, як останній американський літак залишив Кабул. 

Раніше повідомлялось, що "Талібан" хоче сформувати "інклюзивний" уряд, куди можуть увійти посадовці колишньої влади. 

Що передувало: 31 серпня Сполучені Штати завершили вивід своїх військ з Афганістану.

Передісторія:

  • Президент США Джо Байден заявив 24 серпня, що Сполучені Штати збираються завершити евакуацію з Афганістану до 31 серпня.
  • Водночас, держсекретар США Тоні Блінкен зазначив, що евакуація американців продовжиться і після 31 серпня.
  • 28 серпня стало відомо, що США почали виведення військових з аеропорту Кабула.

Теми: Афганістан


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