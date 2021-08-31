Таліби кажуть, що майже сформували уряд

Терористичне угруповання "Талібан", що захопило владу в Афганістану, заявило, що майже сформувало уряд.

Джерело: Al Jazeera

Деталі: Один із лідерів талібів Анас Хаккані заявив, що "уряд сформують у найближчі кілька днів". Він також додав, що наразі зарано говорити про те, хто саме отримає посади.

Посадовець додав, що наразі уряд укомплектували на 95%.

У Al Jazeera підкреслили, що говорили з представником талібів незадовго до того, як останній американський літак залишив Кабул.

Раніше повідомлялось, що "Талібан" хоче сформувати "інклюзивний" уряд, куди можуть увійти посадовці колишньої влади.

Що передувало: 31 серпня Сполучені Штати завершили вивід своїх військ з Афганістану.

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