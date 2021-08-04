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Госдеп: США будут следить за расследованием смерти Шишова

Среда, 4 августа 2021, 02:28

Госдеп заявил, что Соединенные Штаты будут внимательно следить за расследованием смерти руководителя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова.

Источник: пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс на пресс-брифинге, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы глубоко огорчены сообщениями о трагической гибели господина Виталия Шишова. Мы будем продолжать внимательно следить за расследованием украинской властью причины его смерти".

Детали: По словам Прайса, Шишов был "важным членом белорусского гражданского общества", который из-за "репрессий против журналистов, гражданского общества, политической оппозиции, спортсменов и простых граждан со стороны режима Лукашенко был вынужден жить за пределами своей страны".

США решительно осуждают жестокие репрессии, в том числе "транснациональные" со стороны режима Лукашенко, добавил представитель Госдепа.

Он напомнил, что в последнее время произошли "тревожные инциденты такого рода", в частности принуждение к посадке самолета авиакомпании Ryan Air и недавняя ситуация на Олимпийских Играх (когда белорусскую спортсменку Кристину Тимановськую пытались силой вывезти из Токио в Беларуси, - ред.).

"Мы еще раз призываем к прекращению репрессий, немедленного освобождения всех политических заключенных, настоящего диалога с оппозицией и гражданским обществом и свободных и справедливых выборов с международными наблюдателями", - отметил Прайс.

Предыстория: 

  • 2 августа в Беларусском доме в Украине сообщили, что их глава Виталий Шишоввышел на пробежку в Киеве и пропал.
  • На следующий день его нашли повешенным.
  • Основными версиями смерти главы Белорусского дома Виталия Шишова украинские силовики сейчас называют самоубийство и убийство с имитированием самоубийства.
  • Девушка председателя Белорусского дома Виталия Шишова, которого накануне нашли повешенным в Киеве, Божена Жолудь не считает, что ее парень мог покончить жизнь самоубийством.

Темы: СШАБеларусьубийствоУкраина
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