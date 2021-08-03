Девушка Шишова: "Он не мог покончить жизнь самоубийством"
Девушка председателя Белорусского дома Виталия Шишова, которого накануне нашли повешенным в Киеве, Божена Жолудь не считает, что ее парень мог покончить жизнь самоубийством.
Источник: белорусская служба "Радио Свобода"
Прямая речь: "У Виталия не было ни родителей, ни семьи - все умерли. Работал айтишников-фрилансером. Не было такого, чтобы он жаловался, что за ним следят. Но в последнее время Виталий стал внимательнее - бывало, смотрел, какие машины подъехали, из них выходит...
Мы оба неделю болели, лежали в кроватях и смотрели фильмы. Конечно, настроение больного человека не на подъеме, но никаких дурных мыслей у Виталия не было. Уверена, он не мог покончить жизнь самоубийством. У него не было оснований для этого. И так со мной поступить он не мог. У нас были общие планы на будущее".
Детали: По словам девушки, Шишов не получал прямых угроз, но имел плохое предчувствие: "Написал одному из наших знакомых за неделю до трагедии: у меня плохое предчувствие, если что, присмотри за Боженой".
В его поведении она не заметила ничего необычного или странного.
Желудь рассказала, что Шишов не всегда ходил бегать, а иногда, по желанию.
Они оба из города Речица и переехали в Киев из-за преследования со стороны белорусских властей.
Что было раньше: Основными версиями смерти главы Белорусского дома Виталия Шишова украинские силовики сейчас называют самоубийство и убийство с имитированием самоубийства.
Предыстория:
- 2 августа в Беларусском доме в Украине сообщили, что их глава Виталий Шишоввышел на пробежку в Киеве и пропал.
- На следующий день его нашли повешенным.
- Правоохранители сообщили, что у него содрана кожа на носу, колене и груди.
- 3 августа Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.