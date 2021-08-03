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Девушка Шишова: "Он не мог покончить жизнь самоубийством"

Вторник, 3 августа 2021, 16:44
Девушка Шишова: Он не мог покончить жизнь самоубийством

Девушка председателя Белорусского дома Виталия Шишова, которого накануне нашли повешенным в Киеве, Божена Жолудь не считает, что ее парень мог покончить жизнь самоубийством.

Источник: белорусская служба "Радио Свобода"

Прямая речь: "У Виталия не было ни родителей, ни семьи - все умерли. Работал айтишников-фрилансером. Не было такого, чтобы он жаловался, что за ним следят. Но в последнее время Виталий стал внимательнее - бывало, смотрел, какие машины подъехали, из них выходит...

Мы оба неделю болели, лежали в кроватях и смотрели фильмы. Конечно, настроение больного человека не на подъеме, но никаких дурных мыслей у Виталия не было. Уверена, он не мог покончить жизнь самоубийством. У него не было оснований для этого. И так со мной поступить он не мог. У нас были общие планы на будущее".

Детали: По словам девушки, Шишов не получал прямых угроз, но имел плохое предчувствие: "Написал одному из наших знакомых за неделю до трагедии: у меня плохое предчувствие, если что, присмотри за Боженой".

В его поведении она не заметила ничего необычного или странного.

Желудь рассказала, что Шишов не всегда ходил бегать, а иногда, по желанию.

Они оба из города Речица и переехали в Киев из-за преследования со стороны белорусских властей.

Что было раньше: Основными версиями смерти главы Белорусского дома Виталия Шишова украинские силовики сейчас называют самоубийство и убийство с имитированием самоубийства.

Предыстория: 

  • 2 августа в Беларусском доме в Украине сообщили, что их глава Виталий Шишоввышел на пробежку в Киеве и пропал.
  • На следующий день его нашли повешенным.
  • Правоохранители сообщили, что у него содрана кожа на носу, колене и груди.
  • 3 августа Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.

"Украинская правда" в Threads

Темы: убийствоБеларусь
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