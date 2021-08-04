Титушку Киви подозревают в хулиганстве, избиении и слежке – СБУ

Координатора ОО "Патриоты – За жизнь" Олега Ширяева подозревают в хулиганстве и избиении мужчины в Харькове, а также в координации силовых групп, которые следили за людьми с проукраинской позицией.

Источник: Общественное со ссылкой на брифинг начальника Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина

Прямая речь Дудина: "Мужчина получил удар кастетом, что привело к тяжелым последствиям, и ножевое ранение... Сами фактически себя задокументировали, сняли на видео, частично выложили в открытый доступ.

Очень откровенно, очень дерзко били мужчину и отмечали, что он имеет отношение к "Азову", к тем силам, которые осуществляют защиту суверенитета нашего государства с 2014 года".

Детали: Преступление произошло 19 марта 2021 года – тогда в Харькове с ножом и кастетом избили мужчину.

Но один из лидеров "Национального корпуса" и Азовского движения Максим Жорин через несколько дней после нападения опровергал в Telegram, что потерпевший связан с "Азовом".

СБУ сообщила, что деле есть свидетель – водитель пострадавшего, который, по словам Дудина, жил на территории неподконтрольной Украине Горловки и в июле дал СБУ показания, подтверждающие причастность Ширяева к преступлению.

После этого Ширяеву объявили подозрение. Сейчас правоохранители расследуют два дела относительно Ширяева: о рейдерском захвате агропредприятия в 2018 году и об избиении мужчины весной 2021 года.

По словам Дудина, Ширяев "создал группу из подконтрольных себе лиц, получавших фактически заработную плату за то, что выполняли те или иные задачи" для дестабилизации ситуации в Харьковском регионе.

В этом деле провели 9 обысков.

По словам Дудина, в одном из помещений обнаружили плантацию конопли, средства поражения, мобильные телефоны, перчатки и "очень интересный бланк", на котором указывалось, что в Киеве, Полтаве, Северодонецке, Харькове и Днепре должны быть "в постоянной готовности группы из трех -пяти человек".

Также в документе говорилось о представителях "Национального корпуса". Листок содержал фотографии шестерых мужчин. По словам Дудина, это "лидеры групп, которые имеют четкую проукраинскую позицию, поддерживают целостность, суверенитет нашего государства".

Фото с сайта Общественного

Начальник УСБУ пояснил, что нападение на мужчину в марте было провокацией с целью дестабилизировать ситуацию в стране, "рассказать о том, что в Украине есть фашизм, нацизм, граждан Украины притесняют".

По словам Дудина, сейчас Харьковская область активно входит в эпоху выборов, поэтому правоохранители ожидают, что определенные силы будут продолжать дестабилизировать ситуацию – возможны нападения на оппонентов, поджоги автомобилей и др.

По данным СБУ, с апреля 2021 года силовые группы пытались проехать в Харьковскую область из Днепра, Северодонецка, Полтавы, Киева. В некоторых из них было по 100-120 человек. Основной круг фигурантов, по словам Дудина, состоит из десяти человек.

Подозрение по двум статьям – ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое повреждение) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) объявлена ​​только Ширяеву.

Что было раньше: 2 августа СБУ сообщила, что разоблачила и блокировала деятельность группировки, причастной к совершению тяжких преступлений на идеологической почве.

Сообщалось, что злоумышленники действовали под прикрытием общественного объединения, которое подконтрольно одному из народных депутатов. По данным источника УП речь идет о марионетках нардепа Ильи Киви "Патриоты за жизнь".

После этого Кива заявил, что СБУ "похитила свидетеля" и "выбивала из него показания", чтобы сообщить "его другу Ширяеву подозрение".

На это Дудин заявил, что "народный депутат начал... активно передавать Telegram-каналами и через Facebook поздравления сотрудникам Службы безопасности, другим правоохранительным органам". Он также уверяет, что свидетель сам пришел в СБУ, и никто на него не давил.