Титушку Киви подозревают в хулиганстве, избиении и слежке – СБУ
Координатора ОО "Патриоты – За жизнь" Олега Ширяева подозревают в хулиганстве и избиении мужчины в Харькове, а также в координации силовых групп, которые следили за людьми с проукраинской позицией.
Источник: Общественное со ссылкой на брифинг начальника Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина
Прямая речь Дудина: "Мужчина получил удар кастетом, что привело к тяжелым последствиям, и ножевое ранение... Сами фактически себя задокументировали, сняли на видео, частично выложили в открытый доступ.
Очень откровенно, очень дерзко били мужчину и отмечали, что он имеет отношение к "Азову", к тем силам, которые осуществляют защиту суверенитета нашего государства с 2014 года".
Детали: Преступление произошло 19 марта 2021 года – тогда в Харькове с ножом и кастетом избили мужчину.
Но один из лидеров "Национального корпуса" и Азовского движения Максим Жорин через несколько дней после нападения опровергал в Telegram, что потерпевший связан с "Азовом".
СБУ сообщила, что деле есть свидетель – водитель пострадавшего, который, по словам Дудина, жил на территории неподконтрольной Украине Горловки и в июле дал СБУ показания, подтверждающие причастность Ширяева к преступлению.
После этого Ширяеву объявили подозрение. Сейчас правоохранители расследуют два дела относительно Ширяева: о рейдерском захвате агропредприятия в 2018 году и об избиении мужчины весной 2021 года.
По словам Дудина, Ширяев "создал группу из подконтрольных себе лиц, получавших фактически заработную плату за то, что выполняли те или иные задачи" для дестабилизации ситуации в Харьковском регионе.
В этом деле провели 9 обысков.
По словам Дудина, в одном из помещений обнаружили плантацию конопли, средства поражения, мобильные телефоны, перчатки и "очень интересный бланк", на котором указывалось, что в Киеве, Полтаве, Северодонецке, Харькове и Днепре должны быть "в постоянной готовности группы из трех -пяти человек".
Также в документе говорилось о представителях "Национального корпуса". Листок содержал фотографии шестерых мужчин. По словам Дудина, это "лидеры групп, которые имеют четкую проукраинскую позицию, поддерживают целостность, суверенитет нашего государства".
Начальник УСБУ пояснил, что нападение на мужчину в марте было провокацией с целью дестабилизировать ситуацию в стране, "рассказать о том, что в Украине есть фашизм, нацизм, граждан Украины притесняют".
По словам Дудина, сейчас Харьковская область активно входит в эпоху выборов, поэтому правоохранители ожидают, что определенные силы будут продолжать дестабилизировать ситуацию – возможны нападения на оппонентов, поджоги автомобилей и др.
По данным СБУ, с апреля 2021 года силовые группы пытались проехать в Харьковскую область из Днепра, Северодонецка, Полтавы, Киева. В некоторых из них было по 100-120 человек. Основной круг фигурантов, по словам Дудина, состоит из десяти человек.
Подозрение по двум статьям – ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое повреждение) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) объявлена только Ширяеву.
Что было раньше: 2 августа СБУ сообщила, что разоблачила и блокировала деятельность группировки, причастной к совершению тяжких преступлений на идеологической почве.
Сообщалось, что злоумышленники действовали под прикрытием общественного объединения, которое подконтрольно одному из народных депутатов. По данным источника УП речь идет о марионетках нардепа Ильи Киви "Патриоты за жизнь".
После этого Кива заявил, что СБУ "похитила свидетеля" и "выбивала из него показания", чтобы сообщить "его другу Ширяеву подозрение".
На это Дудин заявил, что "народный депутат начал... активно передавать Telegram-каналами и через Facebook поздравления сотрудникам Службы безопасности, другим правоохранительным органам". Он также уверяет, что свидетель сам пришел в СБУ, и никто на него не давил.