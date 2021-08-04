Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Титушку Киви подозревают в хулиганстве, избиении и слежке – СБУ

Среда, 4 августа 2021, 10:07
Фото Общественного

Координатора ОО "Патриоты – За жизнь" Олега Ширяева подозревают в хулиганстве и избиении мужчины в Харькове, а также в координации силовых групп, которые следили за людьми с проукраинской позицией.

Источник: Общественное со ссылкой на брифинг начальника Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина

Прямая речь Дудина: "Мужчина получил удар кастетом, что привело к тяжелым последствиям, и ножевое ранение... Сами фактически себя задокументировали, сняли на видео, частично выложили в открытый доступ.

Очень откровенно, очень дерзко били мужчину и отмечали, что он имеет отношение к "Азову", к тем силам, которые осуществляют защиту суверенитета нашего государства с 2014 года".

Детали: Преступление произошло 19 марта 2021 года – тогда в Харькове с ножом и кастетом избили мужчину.

Но один из лидеров "Национального корпуса" и Азовского движения Максим Жорин через несколько дней после нападения опровергал в Telegram, что потерпевший связан с "Азовом".

СБУ сообщила, что деле есть свидетель – водитель пострадавшего, который, по словам Дудина, жил на территории неподконтрольной Украине Горловки и в июле дал СБУ показания, подтверждающие причастность Ширяева к преступлению.

После этого Ширяеву объявили подозрение. Сейчас правоохранители расследуют два дела относительно Ширяева: о рейдерском захвате агропредприятия в 2018 году и об избиении мужчины весной 2021 года.

По словам Дудина, Ширяев "создал группу из подконтрольных себе лиц, получавших фактически заработную плату за то, что выполняли те или иные задачи" для дестабилизации ситуации в Харьковском регионе.

В этом деле провели 9 обысков.

По словам Дудина, в одном из помещений обнаружили плантацию конопли, средства поражения, мобильные телефоны, перчатки и "очень интересный бланк", на котором указывалось, что в Киеве, Полтаве, Северодонецке, Харькове и Днепре должны быть "в постоянной готовности группы из трех -пяти человек".

Также в документе говорилось о представителях "Национального корпуса". Листок содержал фотографии шестерых мужчин. По словам Дудина, это "лидеры групп, которые имеют четкую проукраинскую позицию, поддерживают целостность, суверенитет нашего государства". 

 
Фото с сайта Общественного 

Начальник УСБУ пояснил, что нападение на мужчину в марте было провокацией с целью дестабилизировать ситуацию в стране, "рассказать о том, что в Украине есть фашизм, нацизм, граждан Украины притесняют".

По словам Дудина, сейчас Харьковская область активно входит в эпоху выборов, поэтому правоохранители ожидают, что определенные силы будут продолжать дестабилизировать ситуацию – возможны нападения на оппонентов, поджоги автомобилей и др.

По данным СБУ, с апреля 2021 года силовые группы пытались проехать в Харьковскую область из Днепра, Северодонецка, Полтавы, Киева. В некоторых из них было по 100-120 человек. Основной круг фигурантов, по словам Дудина, состоит из десяти человек.

Подозрение по двум статьям – ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое повреждение) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) объявлена ​​только Ширяеву.

Что было раньше: 2 августа СБУ сообщила, что разоблачила и блокировала деятельность группировки, причастной к совершению тяжких преступлений на идеологической почве.

Сообщалось, что злоумышленники действовали под прикрытием общественного объединения, которое подконтрольно одному из народных депутатов. По данным источника УП речь идет о марионетках нардепа Ильи Киви "Патриоты за жизнь".

После этого Кива заявил, что СБУ "похитила свидетеля" и "выбивала из него показания", чтобы сообщить "его другу Ширяеву подозрение".

На это Дудин заявил, что "народный депутат начал... активно передавать Telegram-каналами и через Facebook поздравления сотрудникам Службы безопасности, другим правоохранительным органам". Он также уверяет, что свидетель сам пришел в СБУ, и никто на него не давил.

Темы: СБУХарьковская областьтитушки
powered by lun.ua
Главное сегодня

20-летний украинец обновил несколько олимпийских рекордов в метании молота

фотоДело Шеремета: врачу Кузьменко смягчили арест

фотоГлаву Харьковского облсовета заподозрили в получении более миллиона взятки

СБУ запретила въезд в Украину белорусу-соратнику Коротких

Кабмин уволил Геращенко с должности заместителя главы МВД

фотоЕще одну медаль для Украины завоевала борец Коляденко

Все новости...
СБУ
Чауса доставили в изолятор СБУ
НАБУ снова просит СБУ отдать Чауса: намекают на преступление
СБУ вернула министерству реестр моряков, котрый ранее захватили рейдеры
Последние новости
18:45
В Афинах десятки людей обратились в больницы из-за жары и дыма от пожаров
18:32
Заказное убийство в Одессе: киллер прилетел из Варшавы
18:14
Вместо 72 часов Тупицкому уже 2 месяца избирают меру пресечения
17:56
Оккупанты снова шпионили беспилотником и обстреливали позиции ВСУ
17:52
Гривня на закрытии межбанка ослабла
17:47
видеоПереполох с гранатой в Кабмине: появилось видео задержания "террориста"
17:44
Сытник не исключает, что Чауса могли подготовить, какие показания давать
17:34
Польша дала гуманитарную визу мужу белорусской спортсменки Тимановской
17:32
В Офисе президента предлагают возмещать эквайринг для малого бизнеса
17:21
20-летний украинец обновил несколько олимпийских рекордов в метании молота
Все новости...