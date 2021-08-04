Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский поручил силовикам обеспечить защиту белорусам-беженцам в Украине

Среда, 4 августа 2021, 14:03
Фото: Free Belarus Center

Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и Министерству внутренних дел изучить все риски и обеспечить безусловную защиту для граждан Беларуси, которые прибыли в Украину в течение последнего года и которым могут угрожать преступные посягательства в связи с их политической или общественной деятельностью.

Источник: Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Каждый белорус, который может стать целью для преступников в связи со своей публичной политической позицией, должен получить специальную и надежную защиту. СБУ и МВД должны отработать четкий алгоритм оценки возможных рисков, а также систему ответов на эти риски, чтобы устранить любую угрозу для людей".

Детали: Отмечается, что в настоящее время определен список граждан Республики Беларусь, в отношении которых уже начали осуществлять соответствующие мероприятия по оценке рисков, дополнительного сопровождения их пребывания на территории нашей страны и охраны.

Указано, что это решение принято в связи с получением правоохранительными органами информации о возможных угрозах для ряда белорусских активистов, а также из-за трагической гибели Виталия Шишова - политического активиста из Беларуси, который проживал на территории Украины.

Упоминается также, что президент ожидает всестороннего расследования всех обстоятельств гибели Шишова, быстрой и полной проверки информации, а также регулярного и достаточного информирования общества представителями Национальной полиции о прогрессе следователей по этому делу.

Предыстория:

  • 2 августа в Белорусском доме в Украине сообщили, что их глава Виталий Шишов вышел на пробежку в Киеве и пропал.
  • На следующий день его нашли повешенным. Правоохранители сообщили, что у него содрана кожа на носу, колене и груди.
  • Основными версиями смерти главы Белорусского дома Виталия Шишова украинские силовики сейчас называют самоубийство и убийство с имитированием самоубийства.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийБеларусьСБУМВД
powered by lun.ua
Главное сегодня

Чауса отправили под круглосуточный домашний арест

У Фирташа забрали Запорожский титано-магниевый комбинат

В ближайшие две недели возможна вспышка COVID-19 – КШЭ

ЕС ожидает от Киева отмены практики выдачи двух заграничных паспортов

СНБО поручил КМУ возложить обязанности главы "Укрзализныци" на Кубракова

Механизм приостановления безвиза: от Киева требуют большей борьбы с коррупцией

Все новости...
Зеленский
Страна-ребенок или государство-копипаст
Деятельность Зеленского одобряют все меньше людей - социология
Зеленский назначил главой Черниговской области Чауса
Последние новости
02:15
Из-за пожаров в Турции украинских туристов эвакуировали морем
01:50
фотоМаск показал перемещения ракеты Starship на орбитальную стартовую площадку
00:58
Решение оносительно Запорожского титано-магниевого комбината Фирташа обжалуют
00:23
Белорусская спортсменка Тимановская прилетела в Варшаву
00:03
Дело Гонгадзе: судья Верховного Суда получил выговор за затягивание рассмотрения
23:15
Чауса отправили под круглосуточный домашний арест
23:00
Граната в Кабмине: прокуратуру просят учесть психоэмоциональное состояние ветерана
22:16
У Фирташа забрали Запорожский титано-магниевый комбинат
21:33
В ближайшие две недели возможна вспышка COVID-19 – КШЭ
21:17
Новости экономики: внедрение 5G задерживается, восстановленное предписание Витренко от НАПК
Все новости...