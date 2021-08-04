Дело Шеремета: врачу Кузьменко смягчили арест

Суд распорядился снять с детского кардиохирурга Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, электронный браслет и заменить круглосуточный домашний арест на ночной.

Источник: ее адвокат Тарас Беспалый в комментарии Украинской правде

Детали: Соответствующее решение 4 августа принял Шевченковский районный суд Киева. Таким образом он удовлетворил ходатайство защиты подозреваемой.

Полицейские уже сняли с Кузьменко браслет слежения.

С Кузьменко снимают электронный браслет Фото: Petro Kiyan / Facebook

Что было раньше: 11 августа 2020 года после 8 месяцев в СИЗО Кузьменко отпустили под круглосуточный домашний арест с ношением браслета.

Предыстория:

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемыхв убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается. Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим.

Позже суд отпустил под круглосуточный домашний арест подозреваемого в убийстве Андрея Антоненко, а Яну Дугарь вообще освободил под залог.

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