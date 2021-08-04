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Дело Шеремета: врачу Кузьменко смягчили арест

Среда, 4 августа 2021, 17:01

Суд распорядился снять с детского кардиохирурга Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, электронный браслет и заменить круглосуточный домашний арест на ночной.

Источник: ее адвокат Тарас Беспалый в комментарии Украинской правде

Детали: Соответствующее решение 4 августа принял Шевченковский районный суд Киева. Таким образом он удовлетворил ходатайство защиты подозреваемой.

Полицейские уже сняли с Кузьменко браслет слежения.

 
С Кузьменко снимают электронный браслет
Фото: Petro Kiyan / Facebook

Что было раньше: 11 августа 2020 года после 8 месяцев в СИЗО Кузьменко отпустили под круглосуточный домашний арест с ношением браслета.

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемыхв убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается. Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим.
  • Позже суд отпустил под круглосуточный домашний арест подозреваемого в убийстве Андрея Антоненко, а Яну Дугарь вообще освободил под залог.

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Евгений Кизилов, УП
Темы: Дело Шереметаарест
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