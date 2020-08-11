Врача Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета, отпустили из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

Источник: корреспондент УП из Киевского апелляционного суда

Детали: Таким образом суд удовлетворил ходатайство защиты, которая просила отменить арест Кузьменко.

Решение приняла коллегия судей Юрия Сливы, Татьяны Фрич и Владимира Мельника.

Подозреваемая не может покидать пределы Гнедин, где она прописана, а также не должна общаться с фигурантами дела и обязана появляться к правоохранителям по их требованию.

Сейчас суд огласил лишь короткое решение, без мотивационной части.

Ее адвокат, среди прочего, обращал внимание, что арест обосновывают тяжестью инкриминируемого преступления, но это противоречит практике Европейского суда по правам человека. Также защита говорила, что Кузьменко не может скрываться на оккупированной территории, как пишет прокуратура, потому в таком случае ее как волонтерку задержат боевики.

Сама врач, выступая в суде, вспомнила о репрессиях времен СССР и сказала, что ее вместе с другими фигурантами дела преследуют для дискредитации волонтерского и ветеранского движения.

В суде также были поручители, готовые взять Кузьменко на поруки. В частности, депутат от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь, бывший советский политзаключенный Степан Хмара, военный и екснардеп Андрей Тетерук.

Прокурор просил не отменять арест.

В то же время, судьи говорили, что риски, на которые ранее ссылались правоохранители (побега, препятствование следствию и тд), уже недействительны, потому расследование завершено.

Прокурор ответил, что риски якобы продолжают существовать потому, что все еще идет следствие относительно заказчиков убийства и они пока еще не установлены.

В частности, сторона обвинения считает давлением на эксперта то, что защита требует привлечь его к дисциплинарной ответственности.

Также судьи хотели, чтобы прокурор объяснил, какая есть связь между Кузьменко и неустановленными заказчиками. Прокурор не ответил на это прямо.

Прессу и общественных слушателей в зал заседания не допустили.

Журналисты и группа поддержки Кузьменко смотрела заседание через трансляцию

Предыстория:

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Позже их адвокатам ограничили время для ознакомления с материалами следствия до 14 августа. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.

Кузьменко и Антоненко находятся под арестом. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, на данный момент она находится под залогом.

Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

Знать больше: Убийство Шеремета. Что происходит с делом, открытые вопросы и ответы

Работа над ошибками и неснятые вопросы. Что означает новая версия следствия по делу Шеремета

"Я не разбираюсь на взрывчатке. Я музыкант". Андрей Антоненко и его защита отвечают на вопросы УП