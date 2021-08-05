Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Маск показал перемещения ракеты Starship на орбитальную стартовую площадку

Четверг, 5 августа 2021, 01:50
Маск показал перемещения ракеты Starship на орбитальную стартовую площадку
ФОТО: twitter Elon Musk

Владелец Space X, известный американский бизнесмен Илон Маск поделился фотографиями перемещения ракеты Starship на орбитальную стартовую площадку.

Источник: Маск в twitter, Укринформ

Прямая речь: "Перемещение ракеты на орбитальную стартовую площадку".

Детали: Компания Маска SpaceX готовится к первому орбитальному испытательному полету своей системы Starship - космического корабля, который сможет отправить космический экипаж на Луну.

Ранее же Маск показал часть Super Heavy с установленными двигателями Raptor. Его высота – около 70 метров, а вместе взятые Starship и Super Heavy имеют высоту 121 м.

SpaceX планирует запустить ракету Starship на супертяжелом ускорители Super Heavy со своего космодрома в Бока-Чика, штат Техас.

Как известно, на днях SpaceX установила 29 двигателей на гигантскую ракету-носитель Super Heavy, которая будет задействована в рамках первого орбитального космического полета корабля Starship.

SpaceX планирует осуществить тестовый полет Starship без экипажа на борту до конца этого года.

Компания намерена запустить Starship с ракеты-носителя Super Heavy в Южном Техасе, после чего ракета-носитель отделится и приводниться в Мексиканском заливе примерно через восемь минут. Космический корабль Starship продолжит движение по орбите в течение примерно девяти минут.

За полтора часа после этого он вернется в атмосферу Земли и упадет в Тихий океан примерно в 60 км от гавайского острова Кауаи.

Напомним: Американская частная космическая компания SpaceX, которая принадлежит изобретателю Илону Маску, осуществила запуск и посадку десятого прототипа межпланетного многоразового корабля Starship, однако вскоре после приземления прототип взорвался.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Илон Масккосмос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Илон Маск
В два года говорил предложениями: в компании Илона Маска будет работать 14-летний программист
Стивен Кинг предлагает Маску отдать деньги за его "синюю галочку" в Twitter в фонд Притулы
Исторический запуск Starship: как ракета Маска меняет экономику освоения космоса
Последние новости
08:21
В Николаеве ударный дрон попал в склады промышленного предприятия
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
Все новости...
Реклама: