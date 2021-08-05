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Маск показал перемещения ракеты Starship на орбитальную стартовую площадку

Четверг, 5 августа 2021, 01:50
ФОТО: twitter Elon Musk

Владелец Space X, известный американский бизнесмен Илон Маск поделился фотографиями перемещения ракеты Starship на орбитальную стартовую площадку.

Источник: Маск в twitter, Укринформ

Прямая речь: "Перемещение ракеты на орбитальную стартовую площадку".

Детали: Компания Маска SpaceX готовится к первому орбитальному испытательному полету своей системы Starship - космического корабля, который сможет отправить космический экипаж на Луну.

Ранее же Маск показал часть Super Heavy с установленными двигателями Raptor. Его высота – около 70 метров, а вместе взятые Starship и Super Heavy имеют высоту 121 м.

SpaceX планирует запустить ракету Starship на супертяжелом ускорители Super Heavy со своего космодрома в Бока-Чика, штат Техас.

Как известно, на днях SpaceX установила 29 двигателей на гигантскую ракету-носитель Super Heavy, которая будет задействована в рамках первого орбитального космического полета корабля Starship.

SpaceX планирует осуществить тестовый полет Starship без экипажа на борту до конца этого года.

Компания намерена запустить Starship с ракеты-носителя Super Heavy в Южном Техасе, после чего ракета-носитель отделится и приводниться в Мексиканском заливе примерно через восемь минут. Космический корабль Starship продолжит движение по орбите в течение примерно девяти минут.

За полтора часа после этого он вернется в атмосферу Земли и упадет в Тихий океан примерно в 60 км от гавайского острова Кауаи.

Напомним: Американская частная космическая компания SpaceX, которая принадлежит изобретателю Илону Маску, осуществила запуск и посадку десятого прототипа межпланетного многоразового корабля Starship, однако вскоре после приземления прототип взорвался.

Темы: Илон Масккосмос
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