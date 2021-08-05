Маск показав переміщення ракети Starship на орбітальний стартовий майданчик
Власник Space X, відомий американський бізнесмен Ілон Маск поділився світлинами переміщення ракети Starship на орбітальний стартовий майданчик.
Джерело: Ілон Маск у twitter, Укрінформ
Пряма мова: "Переміщення ракети на орбітальний стартовий майданчик".
Деталі: Компанія Маска SpaceX готується до першого орбітального випробувального польоту своєї системи Starship – космічного корабля, який зможе відправити космічний екіпаж на Місяць.
Раніше ж Ілон Маск показав частину Super Heavy зі встановленими двигунами Raptor. Його висота – близько 70 метрів, а разом узяті Starship і Super Heavy мають висоту 121 м.
SpaceX планує запустити ракету Starship на суперважкому прискорювачі Super Heavy зі свого космодрому в Бока-Чіка, штат Техас.
Як відомо, на днях SpaceX встановила 29 двигунів на гігантську ракету-носій Super Heavy, яка буде задіяна в рамках першого орбітального космічного польоту корабля Starship.
SpaceX планує здійснити тестовий політ Starship без екіпажу на борту до кінця цього року.
Компанія має намір запустити Starship з ракети-носія Super Heavy у Південному Техасі, після чого ракета-носій відокремиться та приводниться у Мексиканській затоці приблизно через вісім хвилин. Космічний корабель Starship продовжить рух по орбіті впродовж приблизно дев'яти хвилин.
За півтори години після цього він повернеться в атмосферу Землі та впаде в Тихий океан приблизно за 60 км від гавайського острова Кауаї.
Moving rocket to orbital launch pad pic.twitter.com/zZLiXIPD6M— Elon Musk (@elonmusk) August 4, 2021
SpaceX’s SuperHeavy Booster being hoisted onto the Orbital Launch Pad🚀 pic.twitter.com/8VRLNItok4— Austin Barnard🚀 (@austinbarnard45) August 5, 2021
Нагадаємо: Американська приватна космічна компанія SpaceX, яка належить винахіднику Ілону Маску, здійснила запуск і посадку десятого прототипа міжпланетного багаторазового корабля Starship, однак невдовзі після приземлення прототип вибухнув.