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Маск показав переміщення ракети Starship на орбітальний стартовий майданчик

Четвер, 5 серпня 2021, 01:50
Маск показав переміщення ракети Starship на орбітальний стартовий майданчик
ФОТО: twitter Elon Musk

Власник Space X, відомий американський бізнесмен Ілон Маск поділився світлинами переміщення ракети Starship на орбітальний стартовий майданчик.

Джерело: Ілон Маск у twitter, Укрінформ

Пряма мова: "Переміщення ракети на орбітальний стартовий майданчик".

Деталі: Компанія Маска SpaceX готується до першого орбітального випробувального польоту своєї системи Starship – космічного корабля, який зможе відправити космічний екіпаж на Місяць.

Раніше ж Ілон Маск показав частину Super Heavy зі встановленими двигунами Raptor. Його висота – близько 70 метрів, а разом узяті Starship і Super Heavy мають висоту 121 м.

SpaceX планує запустити ракету Starship на суперважкому прискорювачі Super Heavy зі свого космодрому в Бока-Чіка, штат Техас.

Як відомо, на днях SpaceX встановила 29 двигунів на гігантську ракету-носій Super Heavy, яка буде задіяна в рамках першого орбітального космічного польоту корабля Starship.

SpaceX планує здійснити тестовий політ Starship без екіпажу на борту до кінця цього року.

Компанія має намір запустити Starship з ракети-носія Super Heavy у Південному Техасі, після чого ракета-носій відокремиться та приводниться у Мексиканській затоці приблизно через вісім хвилин. Космічний корабель Starship продовжить рух по орбіті впродовж приблизно дев'яти хвилин.

За півтори години після цього він повернеться в атмосферу Землі та впаде в Тихий океан приблизно за 60 км від гавайського острова Кауаї.

Нагадаємо: Американська приватна космічна компанія SpaceX, яка належить винахіднику Ілону Маску, здійснила запуск і посадку десятого прототипа міжпланетного багаторазового корабля Starship, однак невдовзі після приземлення прототип вибухнув.

"Українська правда" в Threads

Теми: Ілон Масккосмос
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