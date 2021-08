Маск показав переміщення ракети Starship на орбітальний стартовий майданчик

Власник Space X, відомий американський бізнесмен Ілон Маск поділився світлинами переміщення ракети Starship на орбітальний стартовий майданчик.

Джерело: Ілон Маск у twitter, Укрінформ

Пряма мова: "Переміщення ракети на орбітальний стартовий майданчик".

Деталі: Компанія Маска SpaceX готується до першого орбітального випробувального польоту своєї системи Starship – космічного корабля, який зможе відправити космічний екіпаж на Місяць.

Раніше ж Ілон Маск показав частину Super Heavy зі встановленими двигунами Raptor. Його висота – близько 70 метрів, а разом узяті Starship і Super Heavy мають висоту 121 м.

SpaceX планує запустити ракету Starship на суперважкому прискорювачі Super Heavy зі свого космодрому в Бока-Чіка, штат Техас.

Як відомо, на днях SpaceX встановила 29 двигунів на гігантську ракету-носій Super Heavy, яка буде задіяна в рамках першого орбітального космічного польоту корабля Starship.

SpaceX планує здійснити тестовий політ Starship без екіпажу на борту до кінця цього року.

Компанія має намір запустити Starship з ракети-носія Super Heavy у Південному Техасі, після чого ракета-носій відокремиться та приводниться у Мексиканській затоці приблизно через вісім хвилин. Космічний корабель Starship продовжить рух по орбіті впродовж приблизно дев'яти хвилин.

За півтори години після цього він повернеться в атмосферу Землі та впаде в Тихий океан приблизно за 60 км від гавайського острова Кауаї.

Moving rocket to orbital launch pad pic.twitter.com/zZLiXIPD6M

SpaceX’s SuperHeavy Booster being hoisted onto the Orbital Launch Pad🚀 pic.twitter.com/8VRLNItok4