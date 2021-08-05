Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Маск показав переміщення ракети Starship на орбітальний стартовий майданчик

Четвер, 5 серпня 2021, 01:50
ФОТО: twitter Elon Musk

Власник Space X, відомий американський бізнесмен Ілон Маск поділився світлинами переміщення ракети Starship на орбітальний стартовий майданчик.

Джерело: Ілон Маск у twitter, Укрінформ

Пряма мова: "Переміщення ракети на орбітальний стартовий майданчик".

Деталі: Компанія Маска SpaceX готується до першого орбітального випробувального польоту своєї системи Starship – космічного корабля, який зможе відправити космічний екіпаж на Місяць.

Раніше ж Ілон Маск показав частину Super Heavy зі встановленими двигунами Raptor. Його висота – близько 70 метрів, а разом узяті Starship і Super Heavy мають висоту 121 м.

SpaceX планує запустити ракету Starship на суперважкому прискорювачі Super Heavy зі свого космодрому в Бока-Чіка, штат Техас.

Як відомо, на днях SpaceX встановила 29 двигунів на гігантську ракету-носій Super Heavy, яка буде задіяна в рамках першого орбітального космічного польоту корабля Starship.

SpaceX планує здійснити тестовий політ Starship без екіпажу на борту до кінця цього року.

Компанія має намір запустити Starship з ракети-носія Super Heavy у Південному Техасі, після чого ракета-носій відокремиться та приводниться у Мексиканській затоці приблизно через вісім хвилин. Космічний корабель Starship продовжить рух по орбіті впродовж приблизно дев'яти хвилин.

За півтори години після цього він повернеться в атмосферу Землі та впаде в Тихий океан приблизно за 60 км від гавайського острова Кауаї.

Нагадаємо: Американська приватна космічна компанія SpaceX, яка належить винахіднику Ілону Маску, здійснила запуск і посадку десятого прототипа міжпланетного багаторазового корабля Starship, однак невдовзі після приземлення прототип вибухнув.

Теми: Ілон Масккосмос


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський порадив покинути Донбас українцям, які відчувають себе росіянами

Український боксер вийшов у фінал Олімпіади-2020

оновлено від 8.15Помер Марчук. СБУ назвала причину смерті

За добу в Україні виявили більше тисячі нових випадків COVID

Веслувальниця Лузан здобула для України 12-ту медаль на Олімпіаді в Токіо

Білоруська спортсменка Тимановська прилетіла у Варшаву

Усі новини...
Ілон Маск
SpaceX успішно вивела на орбіту ще один супутник SiriusXM
SpaceX запустила чергову групу інтернет-супутників Starlink
Crew Dragon з чотирма астронавтами успішно зістикувався з МКС
Останні новини
12:01
Захоплення Кабміну з гранатою: ветерану оголосили підозру
11:59
Лукашенко доручив силовикам "закрити кожен метр кордону"
11:35
Курс валют на 5 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:29
В Росії закривається сайт, який робив розслідування про Путіна
11:29
Донецький бойовик проведе за ґратами 10 років
11:29
фотоКрали сировину з нафтопроводу: в Україні затримали 13 учасників злочинної організації
11:10
Зеленський порадив покинути Донбас українцям, які відчувають себе росіянами
11:08
Литва за добу завернула на кордоні з Білоруссю понад 320 мігрантів
10:36
Курс гривні до долара знизився на 7 копійок
10:26
У Моршині, де повністю вакцинували 66% дорослих, немає жодного хворого на COVID-19
Усі новини...