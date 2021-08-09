Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Почти без ограничений: еще одна страна ЕС открылась для украинцев

Понедельник, 9 августа 2021, 09:20
Фото uain.press

С 7 августа граждане Украины могут пересекать украинскую-венгерскую границу без ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Лишь путешествующих самолетом просят показать негативный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

Источниксообщение Государственной пограничной службы Украины

Детали: В ведомстве пояснили, что авиационный транспорт – исключение, для его пассажиров дополнительно необходимо иметь отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, полученный не позднее 72 часов на момент въезда, или украинский или венгерский сертификат о вакцинации.

Вместе с гражданами, имеющими сертификат, также могут без ограничений въезжать дети до 18 лет.

Для транзитного проезда - могут дополнительно требовать документы, подтверждающие право на въезд в страну назначения.

Напомним:

Украинская правда
Темы: ВенгриятуризмУкраинаЕС
powered by lun.ua
Главное сегодня

Лукашенко о смерти беларуса Шишова: Всех не перевешаешь

Меркель прилетит в Украину говорить с Зеленским - ОП

Лукашенко обвинил Зеленского в подготовке боевиков и поставках оружия в Беларусь

Беленюк: На Олимпиаду можно было взять больше тренеров и меньше функционеров

Объятия Магучих с россиянкой: мэр Днипра Филатов заступился за спортсменку

Вопрос о членстве Украины в НАТО в принципе уже решен – посол Британии

Все новости...
Венгрия
Венгрия ограничила продажу детских книг на тему ЛГБТ
Венгрия обязала своих медиков до 1 сентября вакцинироваться от коронавируса
Венгры вышли на протест после сообщений о шпионаже правительства Орбана
Последние новости
15:24
Взрыв на Позняках: силовики завершили расследование
15:18
Британия ввела новые санкции против режима Лукашенко
15:10
Экс-менеджер Ахметова может возглавить "Укрзализныцю"
15:07
В посольстве Беларуси в Брюсселе в годовщину президентских выборов горели двери - СМИ
14:57
Регулятор на межбанке выкупил 76 миллионов долларов, с июня не продавал валюту
14:56
видео, фотоСамолет из Москвы с туристами встретили в Хургаде необычным салютом
14:44
Программу кредитов "5-7-9%" будут пересматривать в 2022 году – источник
14:23
Посольство напомнило украинским туристам в Черногории процедуру возвращения домой
14:22
Прокурор обжаловал меру пресечения Чаусу
14:17
"Доступных кредитов" за неделю выдали 900 миллионов
Все новости...