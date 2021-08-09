Почти без ограничений: еще одна страна ЕС открылась для украинцев

С 7 августа граждане Украины могут пересекать украинскую-венгерскую границу без ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Лишь путешествующих самолетом просят показать негативный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

Источник: сообщение Государственной пограничной службы Украины

Детали: В ведомстве пояснили, что авиационный транспорт – исключение, для его пассажиров дополнительно необходимо иметь отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, полученный не позднее 72 часов на момент въезда, или украинский или венгерский сертификат о вакцинации.

Вместе с гражданами, имеющими сертификат, также могут без ограничений въезжать дети до 18 лет.

Для транзитного проезда - могут дополнительно требовать документы, подтверждающие право на въезд в страну назначения.

Напомним: