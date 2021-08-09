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Почти без ограничений: еще одна страна ЕС открылась для украинцев

Понедельник, 9 августа 2021, 09:20
Почти без ограничений: еще одна страна ЕС открылась для украинцев
Фото uain.press

С 7 августа граждане Украины могут пересекать украинскую-венгерскую границу без ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Лишь путешествующих самолетом просят показать негативный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

Источниксообщение Государственной пограничной службы Украины

Детали: В ведомстве пояснили, что авиационный транспорт – исключение, для его пассажиров дополнительно необходимо иметь отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, полученный не позднее 72 часов на момент въезда, или украинский или венгерский сертификат о вакцинации.

Вместе с гражданами, имеющими сертификат, также могут без ограничений въезжать дети до 18 лет.

Для транзитного проезда - могут дополнительно требовать документы, подтверждающие право на въезд в страну назначения.

Напомним:

Украинская правда

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Темы: ВенгриятуризмУкраинаЕС
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