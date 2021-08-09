Боевики ОРЛО допросили Протасевича – Лукашенко
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что боевики "ЛНР" приезжали в Беларусь и допросили журналиста Романа Протасевича.
Источник: Лукашенко на пресс-конференции 9 августа
Прямая речь Лукашенко: Вот возьмите Протасевича – ну какой он стрелок (ранее так называемая "генеральная прокуратура ЛНР" сообщила о "возбуждении дела" против задержанного в Беларуси Романа Протасевича относительно якобы участия в боевых действиях в составе "Азова" на Донбассе – ред.), ну вы же видите – если бы он стрелял, то они же на Донбассе…
Они же приехали сюда его допросить. Я сказал: "Да, пускай приезжают. Если есть вопросы, пусть задают, но в Беларуси". Приехали, допросили, пояснял все. Они остались удовлетворенными этим разговором".
Детали: По словам Лукашенко, в Украине якобы "создаются лагеря и ведется подготовка боевиков", прежде всего из числа "наших людей" (белорусов – ред.), и эти парни "сопливые" приезжают в Украину и якобы попадают в такие "отряди".
Потом якобы "ЦРУшники бросали этих ребят на донбасскую линию", давали "пулемет-автомат" и предлагали фотографироваться. А те якобы фотографировались и выкладывали в сеть.
По словам Лукашенко, а потом получается так, как было с Протасевичем, которого обвинили в том, что он "боевик, воевал на Донбассе", а на самом деле он не воевал.
Предыстория:
- 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
- Так называемая "генеральная прокуратура ЛНР" сообщила о "возбуждении дела" против Протасевича относительно якобы участия в боевых действиях в составе "Азова".
- Основатель батальона "Азов" Андрей Белецкий сообщил, что Протасевич работал как журналист на Донбассе.
- 11 июня представитель боевиков Родион Мирошник заявил, что руководство так называемой "ЛНР" готовится к судебному процессу над белорусом Романом Протасевичем. По его словам, в "ЛНР" якобы создана "следственная группа", которая занимается Протасевичем и уже направлены соответствующие документы в правоохранительные органы Беларуси.
- 14 июня Следственный комитет Белоруссии заявил, что никаких запросов от боевиков "ЛНР" относительно возможного судебного процесса над Протасевичем не поступало.