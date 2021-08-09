Боевики ОРЛО допросили Протасевича – Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что боевики "ЛНР" приезжали в Беларусь и допросили журналиста Романа Протасевича.

Источник: Лукашенко на пресс-конференции 9 августа

Прямая речь Лукашенко: Вот возьмите Протасевича – ну какой он стрелок (ранее так называемая "генеральная прокуратура ЛНР" сообщила о "возбуждении дела" против задержанного в Беларуси Романа Протасевича относительно якобы участия в боевых действиях в составе "Азова" на Донбассе – ред.), ну вы же видите – если бы он стрелял, то они же на Донбассе…

Они же приехали сюда его допросить. Я сказал: "Да, пускай приезжают. Если есть вопросы, пусть задают, но в Беларуси". Приехали, допросили, пояснял все. Они остались удовлетворенными этим разговором".

Детали: По словам Лукашенко, в Украине якобы "создаются лагеря и ведется подготовка боевиков", прежде всего из числа "наших людей" (белорусов – ред.), и эти парни "сопливые" приезжают в Украину и якобы попадают в такие "отряди".

Потом якобы "ЦРУшники бросали этих ребят на донбасскую линию", давали "пулемет-автомат" и предлагали фотографироваться. А те якобы фотографировались и выкладывали в сеть.

По словам Лукашенко, а потом получается так, как было с Протасевичем, которого обвинили в том, что он "боевик, воевал на Донбассе", а на самом деле он не воевал.

Предыстория: