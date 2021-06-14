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Следком Беларуси: Никаких запросов от "ЛНР" относительно Протасевича не было

Понедельник, 14 июня 2021, 16:35
Следком Беларуси: Никаких запросов от ЛНР относительно Протасевича не было
Скриншот из видео belpresscenter

Следственный комитет Белоруссии заявил, что никаких запросов от боевиков "ЛНР" относительно возможного судебного процесса над белорусским журналистом Романом Протасевичем, задержанным 23 мая после принудительной посадки самолета, не поступало.

Источник: председатель Следкома Дмитрий Гора, Роман Протасевич на пресс-конференции 14 июня

Прямая речь Горы: "На сегодняшний день никаких запросов ниоткуда из-за границы для проведения таких действий не поступало".

Прямая речь Протасевича: "Любые официальные показания я даю столько представителям Следственного комитета".

Детали: Гора пояснил, что для того, чтобы представители любых иностранных государств могли участвовать в каких-то следственных процессуальных действиях с Романом Протасевичем или же требовать его выдачи, – нужны международные запросы, ходатайства и поручения, а их по состоянию на 14 июня не поступало.   

Что было раньше: 11 июня представитель боевиков Родион Мирошник заявил, что руководство так называемой "ЛНР" готовится к судебному процессу над белорусом Романом Протасевичем. По его словам, в "ЛНР" якобы создана "следственная группа", которая занимается Протасевичем и уже направлены соответствующие документы в правоохранительные органы Беларуси.

Предыстория:

  • 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • Так называемая "генеральная прокуратура ЛНР" сообщила о "возбуждении дела" против задержанного в Беларуси Романа Протасевича относительно якобы участия в боевых действиях в составе "Азова".
  • Основатель батальона "Азов" Андрей Белецкий сообщил, что Протасевич работал как журналист на Донбассе.

Ирина Балачук, УП

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Темы: БеларусьСМИДонбасс
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