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Котляр, который отказался возглавить Кривой Рог, сложил полномочия депутата

Среда, 1 сентября 2021, 11:47
Котляр, который отказался возглавить Кривой Рог, сложил полномочия депутата

Бывший секретарь Криворожского горсовета Александр Котляр, который отказался возглавить город, досрочно сложил полномочия депутата горсовета, также его исключили из фракции "Слуга народа".

Источник: пресс-служба "Слуги народа"

Дословно: "Руководство "Слуги народа" и председатель Криворожской городской организации выразили четкую и жесткую позицию: Александр Котляр, который решил сложить свои полномочия секретаря Криворожского городского совета, предав своим поступком всю команду, не может оставаться депутатом городского совета. Также было принято решение о его исключения из фракции "Слуга народа".

Детали: Решение принято на пленарном заседании 31 августа на основании личного заявления Котляра.

Накануне встречи Криворожской городской организации с партийным центром и на заседание фракции прибыл председатель партии Александр Корниенко и председатель фракции Давид Арахамия.

Прямая речь Корниенко: "Отказ Котляра - это фактически отказ от ответственности перед нашими избирателями и предательство принципов партии. Своим поступком Котляр мог создать впечатление, что "Слуга народа" не хочет брать на себя ответственность за то, как живет Кривой Рог, за то, стабильно ли будет работать городское хозяйство и социальная сфера".

По его словам, такие действия Котляра игра в пользу политических сил, которые прибегают к обвиниям "Слуги народа" в смерти городского головы Константина Павлова.

Котляр отказался от должности секретаря Криворожского горсовета, которая предусматривала отказ исполнять обязанности городского головы до проведения внеочередных выборов в Кривом Роге.

Что было раньше: 25 августа городской совет Кривого Рога собрался на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Криворожского городского головы и назначения нового и.о. мэра в связи со смертью главы города Константина Павлова.

В начале заседания секретарь горсовета Александр Котляр заявил, что решил уйти с должности. Депутаты 33 голосами поддержали его увольнения.

Депутаты 32 голосами решили, что обязанности городского головы будет исполнять бывший мэр города, депутат горсовета Юрий Вилкул.

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Предыстория: 

  • Мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили мертвым на пороге его дома 15 августа. Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
  • Следствие рассматривает три основные версии происшествия: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Не исключается и версия доведения до самоубийства.
  • Следователи обнаружили на теле погибшего одно ранение из карабина "Сайга". Изъятое на месте происшествия оружие направлено на комплексную экспертизу.
  • Исследуют записи с камер видеонаблюдения из дома и прилегающей территории.
  • Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук прогнозирует, что веочередные выборы мэра Кривого Рога состоятся в марте следующего года.

Украинская правда

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Темы: Кривой РогвиборыСлуга народаместная власть
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