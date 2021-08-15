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В полиции назвали три версии гибели мэра Кривого Рога

Воскресенье, 15 августа 2021, 21:58

В Министерстве внутренних дел Украины рассматривают три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на директора коммуникаций МВД Артема Шевченко

Прямая речь: "Количество вариантов ограничено - это либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием. Такое бывает".

Детали: По его словам, необходимо провести следственные действия, понять, что стало причиной инцидента. Также нужно провести экспертизу оружия. Шевченко отметил, что первичные следственные действия покажут признаки вероятности одного из трех озвученных вариантов.

По словам директора коммуникаций МВД, судебно-медицинская экспертиза оперативно установит причину смерти Павлова, а также характер ранения. Однако баллистическая экспертиза, в ходе которой специалисты изучат оружие, может занять больше времени.

Шевченко добавил, что уже в понедельник будут первые результаты: "Завтра картина будет более-менее очевидна чем та, которая есть сегодня. Давайте подождем".

Напомним:

  • Мэра Кривого Рога Константина Павлова днем ​​в воскресенье, 15 августа, нашли мертвым в собственном доме.
  • В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" считают, что мэр Кривого Рога Константин Павлов был убит и о самоубийстве речи не идет.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что будет контролировать ход дела о смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова.

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Темы: Кривой Рогубийство
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