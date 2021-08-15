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Мэр Кривого Рога Павлов найден мертвым

Воскресенье, 15 августа 2021, 17:25

Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым в собственном доме.

Источник: местное издание "Первый городской", народный депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович в Facebook

Детали: В воскресенье, 15 августа, в селе Вольное, что под Кривым Рогом, нашли тело мужчины в луже крови, рядом лежало ружье. Умерший – мэр Кривого Рога Константин Павлов.

По словам Рабиновича, Павлов погиб. Также нардеп опубликовал фото с места происшествия.

Hromadske со ссылкой на пресс-секретаря полиции города сообщает, что мэра Кривого Рога нашли мертвым, а рядом с ним правоохранители обнаружили ружье.

Сейчас на месте проходят следственные действия.

Генпродюсер телеканала "112 Украина", экс-кандидат в нардепы от ОПЗЖ Артем Марчевский в Facebook также написал о смерти мэра.

Прямая речь Марчевского: "Константин Павлов, мэр Кривого Рога от ОПЗЖ найден мертвым. Огнестрельное ранение в голову. Сочувствую родным и близким".

Дополнено: Пресс-секретарь полиции Днепропетровской области Анна Старчевская отметила, что открыто уголовное производство по статье 115 УК (умышленное убийство).

Полиция получила сообщение относительно Павлова около 16:00. Тело нашел знакомый погибшего.

Сейчас на месте происшествия находятся руководитель Нацполиции в Днепропетровской области Анатолий Щадило, начальник Криворожского районного управления полиции, следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатория. Правоохранители обследуют дом и устанавливают свидетелей происшествия.

В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" считают, что мэр Кривого Рога Константин Павлов был убит и о самоубийстве речи не идет.

Напомним:

  • Выборы мэра Кривого Рога проходили в декабре 2020-го. Президент Владимир Зеленский призвал жителей города прийти на избирательные участки, чтобы выбрать достойного мэра.
  • Тогда во втором туре за пост городского головы боролись кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик и представитель ОПЗЖ Константин Павлов. Тогдашний мэр Кривого Рога Юрий Вилкул решил сняться со второго тура выборов ссылаясь на состояние здоровья и призвал отдать голоса за Павлова. Именно он в итоге и победил.

Знать больше: Ахметов, Зеленский, Вилкул и Кривой Рог. Что происходило на выборах на малой родине президента

Темы: ОПЗЖместная властьДнепропетровская область
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