Экс-мер Кривого Рога Вилкул снова будет руководить городом
Обязанности городского головы Кривого Рога будет выполнять бывший мэр города, депутат горсовета Юрий Вилкул.
Источник: заседание Криворожского городского совета 25 августа
Детали: Городской совет Кривого Рога собрался на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Криворожского городского головы и назначении нового и.о. мэра в связи со смертью главы города Константина Павлова.
В начале заседания секретарь горсовета Александр Котляр заявил, что решил уйти с должности. Депутаты 33 голосами поддержали его увольнение.
Далее депутаты предложили две кандидатуры на должность председательствующего на заседании – от партии "Украинская перспектива" Юрия Вилкула и от "Силы людей" Светланы Совы. Сначала голосовали за Вилкула, поскольку такое предложение поступило первым. Его кандидатуру поддержали 32 голосами.
Когда Вилкул занял место в президиуме, он поставил на рассмотрение вопрос об избрании нового секретаря городского совета, который будет выполнять обязанности мэра.
Депутаты предложили на эту должность только одну кандидатуру – Вилкула.
Прямая речь Вилкула: "Вы знаете, что я снял свою кандидатуру на втором этапе выборов в связи с состоянием здоровья. Но, чтобы не погрузить наш город в хаос, даю согласие на избрание меня секретарем городского совета. Хочу сказать, что у меня конфликт интересов – я за себя голосовать не буду".
Детали: Назначение Вилкула секретарем горсовета путем тайного голосования поддержали большинство депутатов – 32.
Таким образом Вилкул будет исполнять обязанности городского головы Кривого Рога до назначения новых выборов в городе.
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Предыстория:
- Мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили мертвым на пороге его дома 15 августа. Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
- Следствие рассматривает три основные версии происшествия: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Не исключается и версия доведения до самоубийства.
- Следователи обнаружили на теле погибшего одно ранение из карабина "Сайга". Изъятое на месте происшествия оружие направлено на комплексную экспертизу.
- Исследуют записи с камер видеонаблюдения из дома и прилегающей территории.
- Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук прогнозирует, что веочередные выборы мэра Кривого Рога состоятся в марте следующего года.