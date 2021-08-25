Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-мер Кривого Рога Вилкул снова будет руководить городом

Среда, 25 августа 2021, 11:40
Экс-мер Кривого Рога Вилкул снова будет руководить городом
Фото radiosvoboda.org

Обязанности городского головы Кривого Рога будет выполнять бывший мэр города, депутат горсовета Юрий Вилкул.

Источник: заседание Криворожского городского совета 25 августа

Детали: Городской совет Кривого Рога собрался на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Криворожского городского головы и назначении нового и.о. мэра в связи со смертью главы города Константина Павлова.

В начале заседания секретарь горсовета Александр Котляр заявил, что решил уйти с должности. Депутаты 33 голосами поддержали его увольнение.

Далее депутаты предложили две кандидатуры на должность председательствующего на заседании – от партии "Украинская перспектива" Юрия Вилкула и от "Силы людей" Светланы Совы. Сначала голосовали за Вилкула, поскольку такое предложение поступило первым. Его кандидатуру поддержали 32 голосами.

Когда Вилкул занял место в президиуме, он поставил на рассмотрение вопрос об избрании нового секретаря городского совета, который будет выполнять обязанности мэра.

Депутаты предложили на эту должность только одну кандидатуру – Вилкула.

Прямая речь Вилкула: "Вы знаете, что я снял свою кандидатуру на втором этапе выборов в связи с состоянием здоровья. Но, чтобы не погрузить наш город в хаос, даю согласие на избрание меня секретарем городского совета. Хочу сказать, что у меня конфликт интересов – я за себя голосовать не буду".

Детали: Назначение Вилкула секретарем горсовета путем тайного голосования поддержали большинство депутатов – 32.

Таким образом Вилкул будет исполнять обязанности городского головы Кривого Рога до назначения новых выборов в городе.

Читайте также: Смерть мэра в городе президента. Кем был Константин Павлов и что известно о его гибели

Предыстория: 

  • Мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили мертвым на пороге его дома 15 августа. Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
  • Следствие рассматривает три основные версии происшествия: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Не исключается и версия доведения до самоубийства.
  • Следователи обнаружили на теле погибшего одно ранение из карабина "Сайга". Изъятое на месте происшествия оружие направлено на комплексную экспертизу.
  • Исследуют записи с камер видеонаблюдения из дома и прилегающей территории.
  • Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук прогнозирует, что веочередные выборы мэра Кривого Рога состоятся в марте следующего года.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кривой Рогместная властьВилкул
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Кривой Рог
ВС: В направлении Кривого Рога движутся крылатые ракеты
В Кривом Роге прогремели взрывы – Вилкул
Число жертв российского удара по Кривому Рогу возросло до 13 – Вилкул
Последние новости
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:04
Вечером и ночью защитники сбили 13 из 19 вражеских "Шахедов"
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
Все новости...
Реклама: