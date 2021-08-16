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Смерть мэра Кривого Рога: полиция изучает записи с видеокамер

Понедельник, 16 августа 2021, 10:45

Следователи Национальной полиции анализируют записи камер видеонаблюдения с места гибели городского главы Кривого Рога Константина Павлова.

Источник: глава ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анатолий Щадило на брифинге

Прямая речь: "В загородном доме Павлова обнаружили его тело с признаками огнестрельного ранения... Был сделан детальный осмотр места происшествия, сделан анализ камер видеонаблюдения. Сегодня мы рассматриваем три версии: убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием".

Детали: На уточняющий вопрос Щадило ответил, что информация с сервера обрабатывается.

"Других людей мы на видео не видим, сегодня проводится детальный анализ", – сказал он. 

Велось видеонаблюдение как прилегающей территории, так и внутренней.

Комментировать видео, попавшее в соцсети, в полиции не стали.

Начальник областной полиции также сказал, что ему пока не известно, получал ли Павлов угрозы. Следователи работают с женой покойного, которая находилась на море на момент смерти.

Смерть Павлова наступила ориентировочно в 6-7 утра 15 августа.

Константин Павлов является владельцем охотничьего оружия и травматического оружия.

При осмотре тела обнаружено одно огнестрельное ранение из охотничьего оружия – карабина.

Изъятое оружие направлено на экспертизу.

Версия доведение до самоубийства не исключается.

Телефон покойного полиция также изучает.

Предыстория:

  • Мэра Кривого Рога Константина Павлова днем ​​в воскресенье, 15 августа, нашли мертвым в его доме в селе Вольное Криворожского района.
  • В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" считают, что мэр Кривого Рога Константин Павлов был убит и о самоубийстве речи не идет.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что будет контролировать ход дела о смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Знать больше: Ахметов, Зеленский, Вилкул и Кривой Рог. Что происходило на выборах на малой родине президента

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: Кривой Рогполиция
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