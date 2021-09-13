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Более 600 тысяч украинцев уже получили COVID-сертификаты в сервисе "Дія" – Федоров

Понедельник, 13 сентября 2021, 12:24
Более 600 тысяч украинцев уже получили COVID-сертификаты в сервисе Дія – Федоров
Фото c Facebook Aleksey Vyskub

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что цифровые сертификаты о вакцинации против COVID-19 в приложении "Дія" уже сгенерировали более 600 тысяч украинцев.

Источник: Федоров на брифинге 13 сентября

Прямая речь Федорова: "На сегодня уже более 600 тысяч человек сгенерировали сертификаты.

Невозможно подделать сертификат в сервисе "Дія" – врачи вносят информацию о прививках в реестр медицинский – и то, что есть в реестре, отображается в "Дии". Только так. Для того, чтобы что-то отобразилось в "Дія", нужно внести информацию в реестр, доступ к которому имеют только семейные врачи".

Детали: Он также добавил, что Минцифры постоянно улучшает технологии и исправляет ошибки – например, когда не фиксируется вторая прививка – пишут алгоритмы и это исправляют.

Федоров также добавил, что уже давно организовал работу по выявлению ситуаций, когда люди пытаются купить COVID-сертификаты, как-то договариваются с врачами, и вскоре будет брифинг, на котором расскажут о результатах этих проверок.

На вопрос, что делать людям, которые в аэропорту не смогли сгенерировать сертификат в приложении "Дія" и не смогли улететь, куда планировали, Федоров сказал, что не знает ни одного такого случая.

Но посоветовал всем генерировать COVID-сертификаты, так же как и готовить другие документы для поездки, "хотя бы за день и из дома, а не из аэропорта".

Предыстория: 

  • В конце августа в правительстве сообщали, что почти 300 тысяч украинцев уже сгенерировали в приложении "Дія" сертификаты о полной вакцинации от коронавируса.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Діякоронавирусвакцинация
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