Бывший заместитель генпрокурора Николай Голомша настаивает, что лидер Народного Руха Украины Вячеслав Чорновил погиб не в результате ДТП – его убили ударами кастета в голову.

Источник: Голомша в эфире "4 канала" 14 сентября, комментарий Голомши "Украинской правде"

Прямая речь Голомши: "Мы расследовали дело об убийстве Чорновола. И установили, что Чорновола убили. Убили четырьмя ударами кастета в затылочную область головы и таким же кастетом добили водителя.

Бесспорно, что (смерть наступила – ред.) не в ДТП...

Когда мы откопали труп, там были тяжелые металлы в костях. И мы "раскрутили" эксперта, который сказал, что он не вскрывал (не проводил вскрытие – ред.) тела Чорновола".

Детали: По словам Голомши, было установлено, что были отключены подушки безопасности, был сфальсифицирован осмотр места происшествия, а также установлено убийство на Волыни главного свидетеля.

"Украинская правда" обратилась к Голомше с просьбой предоставить доказательства его слов.

Он заявил, что точно знает о "четырех ударах кастетом", потому что он "возглавлял расследование этого дела, руководил всеми следователями, прокурорами и непосредственно читал экспертизу и общался с экспертом". Голомша добавил, что, по его мнению, "эксперт готов дать интервью УП по этому поводу".

На вопрос, есть ли экспертиза "на бумаге" по убийству, он заявил, что "безусловно экспертиза есть на бумаге".

В то же время Голомша сообщил, что не может долго говорить, потому что находится за рулем и должен вскоре выйти эфир, он пообещал связаться с УП в ближайшее время, чтобы продолжить разговор.

Стоит отметить, что Голомша об убийстве Чорновила кастетом заявляет не впервые – такую ​​информацию он уже озвучивал в интервью, в частности, в 2015 году.

В то же время в марте 2021 гола заместитель директора департамента МВД по коммуникациям со СМИ Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде" сообщил, что комплексная комиссионная судебно-медицинская, транспортно-трасологическая и автотехническая экспертиза пришла к выводу, что Чорновил был смертельно травмирован в результате ДТП в марте 1999 года, а подтверждений других версий гибели пока нет.

По словам Тракало, экспертиза длилась почти 2 года (31.01.2017 – 29.10.2018).

Он также добавил, что подтверждения теории, что Чорновил был смертельно травмирован уже после ДТП, в том числе версии о повреждении кастетом, экспертиза, отработав имеющиеся материалы, не нашла, однако полностью ее тоже не исключает.

Для справки: Вячеслав Чорновил – украинский политический деятель, диссидент, журналист. Погиб в результате автокатастрофы на трассе "Борисполь – Золотоноша" 25 марта 1999 года. В 2000 году Чорновил был удостоен звания Герой Украины посмертно.

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