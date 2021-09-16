В Минцифры рассказали, когда можно будет распечатать COVID-сертификат

Сгенерировать и распечатать COVID-сертификат о полной вакцинации на портале "Дія" можно будет в конце сентября.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире "1+1", цитирует пресс-служба Министерства

Прямая речь: "Уже более 700 тысяч украинцев сгенерировали свои внутренние и международные сертификаты в приложении "Дія" и активно пользуются ими. Наши сертификаты официально признаны в ЕС для путешествий за границу. В конце сентября мы добавим возможность получить сертификат на портале "Дія". Сейчас работаем над разработкой услуги. Благодаря этому еще больше украинцев смогут путешествовать и пользоваться COVID-сертификатом".

Детали: Речь идет только о зеленом COVID-сертификате, свидетельствующему о получении полного курса прививки.

По-прежнему сертификаты будут доступны в приложении "Дія". Однако для тех украинцев, кто не имеет ID-карты или зарубежного биометрического паспорта или которые не имеют Дія.Подписи или не пользуются приложением "Дія" будет доступна опция распечатать сертификат на портале "Дія".

Для того, чтобы сгенерировать сертификат необходимо будет сделать несколько кликов.

Во-первых, авторизоваться на портале "Дія". Далее необходимо выбрать услугу "Сгенерировать COVID-сертификат". После того заявление на получение сертификата необходимо будет подписать квалифицированной электронной подписью.

На портале можно будет воспользоваться как Дія.Подписью, которая генерируется в одноименном приложении, так и любой другой электронной подписью.

После подписания заявления "Дія" направляет запрос в электронную систему здравоохранения и формируется сертификат в формате PDF.

Файл можно будет распечатать или просто сохранить на телефоне или другом устройстве для демонстрации QR-код с экрана.

В Минцифры обещают, что со временем на портале будет доступен и COVID-сертификат о получении отрицательного ПЦР-теста. Кроме этого, Министерство работает над разработкой и сертификата вакцинации одной дозой. Он будет также доступен как на портале, так и в приложении "Дія".

Что предшествовало: 13 сентября Кабинет министров ввел желтые и зеленые COVID-сертификаты и предложил бизнесу самостоятельно определяться: работать без ограничений только для вакцинированных клиентов, или с ограничениями предоставлять услуги всем без исключений.

Новые правила начнут действовать 20 сентября.