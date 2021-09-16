У Мінцифри розповіли, коли можна буде роздрукувати COVID-сертифікат

Згенерувати та роздрукувати COVID-сертифікат про повну вакцинацію на порталі Дія можна буде наприкінці вересня.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі "1+1", цитує пресслужба Міністерства

Пряма мова: "Уже понад 700 тисяч українців згенерували свої внутрішні та міжнародні сертифікати в застосунку Дія та активно користуються ними. Наші сертифікати офіційно визнані в ЄС для подорожей за кордон. У кінці вересня ми додамо можливість отримати сертифікат на порталі Дія. Зараз працюємо над розробкою послуги. Завдяки цьому ще більше українців зможуть подорожувати та користуватися COVID-сертифікатом".

Деталі: Йдеться лише про зелений COVID-сертифікат, який свідчить про отримання повного курсу щеплення.

Як і раніше сертифікати будуть доступні у додатку Дія. Проте для тих українців, хто не має ID-картки чи закордонного біометричного паспорта або які не мають Дія.Підпису чи не користуються застосунком Дія буде доступна опція роздрукувати сертифікат на порталі Дія.

Для того, щоб згенерувати сертифікат необхідно буде зробити декілька кліків.

По-перше, авторизуватись на порталі Дія. Далі необхідно обрати послугу "Згенерувати COVID-сертифікат". Після того заяву на отримання сертифікату необхідно буде підписати кваліфікованим електронним підписом.

На порталі можна буде скористатись як Дія.Підписом, який генерується в однойменному додатку, так і будь-яким іншим електронним підписом.

Після підписання заяви Дія надсилає запит в Електронну систему охорони здоров’я і формується сертифікат у форматі PDF.

Файл можна буде роздрукувати або просто зберегти на телефоні чи іншому пристрої для демонстрації QR-код з екрану.

У Мінцифри обіцяють, що згодом на порталі буде доступний і COVID-сертифікат про отримання негативного ПЛР-тесту. Крім цього, Міністерство працює над розробкою і сертифіката вакцинації однією дозою. Він буде також доступний як на порталі, так і в застосунку Дія.

Що передувало: Кабінет Міністрів запровадив жовті та зелені COVID-сертифікати та запропонував бізнесу самостійно визначатись, якого формату із запропонованих урядом карантинних правил вони будуть дотримуватись: працювати без обмежень лише для вакцинованих клієнтів чи з обмеженнями, але надавати послуги всім без виключення.

Нові правила почнуть діяти 20 вересня.

Нагадаємо: