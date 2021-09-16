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5 миллионов украинцев полностью привиты против COVID

Четверг, 16 сентября 2021, 08:43

Более 5 миллионов жителей Украины получили обе дозы вакцины против COVID-19, необходимые для полной иммунизации, еще более 1 миллиона человек на пути к этому: они ожидают вторую дозу вакцины.

Источник: данные Министерства охраны здоровья

Дословно МОЗ: "С начала прививочной кампании привито 6 097 685 человек, из них получили одну дозу – 6 097 683 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 009 066 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 11 106 749 прививок".

Детали: Вакцинация против коронавируса SARS CoV 2, который вызывает болезнь COVID-19, началась в Украине 24 февраля.

Вакцинированные второй дозой по регионам Украины
Вакцинированные второй дозой по регионам Украины
дашборд СНБО

15 сентября прививки сделали 118 786 человек: первую дозу вакцины получили 68 806 человек, вторую дозу – 49 980 человек.

В эту среду для иммунизации работали 899 мобильных бригад, 2 919 прививочных пунктов и 321 центр вакцинации.

 
инфографика МОЗ

Напомним: По состоянию на 7 сентября в Украине сделали более 10 миллионов прививок против коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что выполнил свое обещание, хотя 5 миллионов украинцев за лето не вакцинировали.

13 сентября Кабинет министров обновил карантинные правила и ввел желтые и зеленые COVID-сертификаты. Новые нормы вступят в силу 20 сентября.

В "желтой" зоне карантина заведения смогут работать при наличии не менее у 80% их сотрудников "желтых" или "зеленых" сертификатов, а в "красной" – если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат, то есть все полностью привиты .

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019эпидемияМинздрав
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