Задержанный оккупантами крымчанин оказался родственником зама Кулебы

Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова сообщила, что среди задержанных 3-4 сентября в Крыму есть муж ее троюродной сестры – Асан Ахтемов.

Источник: Джапаров в Facebook

Детали: Заместитель министра рассказала, что среди задержанных на полуострове 5 крымских татар по сфабрикованному делу о "диверсии на участке газопровода" есть Асан Ахтемов. Сейчас он находится за решеткой.

Вместе с ним также задержали его брата Азиза. Силовики обвиняют их в исполнении диверсии. Обоим крымчанам грозит от 10 до 15 лет. Джапаров говорит, что братья подвергались физическим и психологическим пыткам и давлению. Из них требовали признаться в преступлении.

Так называемый "суд" оккупантов избрал меру пресечения братьям Ахметовым в виде содержания под стражей до 4 ноября. Так же как и заместителю председателя Меджлиса крымского татарского народа Нариману Джелялу.

По словам отца задержанных братьев и невестки, Асан очень плохо выглядел. Они смогли его увидеть, когда мужчину заводили в зал суда. Родственников туда не пустили. Государственный "адвокат" утверждает, что Асан чувствует себя хорошо, но жалуется на тошноту и боль в животе.

Джапаров напомнила, что задержали Асана Ахтемова ночью 3 сентября. Тогда в их квартиру ворвались люди в масках и без опознавательных знаков. Они забрали Асана и отобрали телефоны. Затем, по словам его жены, пришел человек в гражданском, не представился, показали какой-то документ и начался обыск. На месте уже присутствовали двое "понятых".

Связи с Асаном нет до сих пор, к нему не пускают на встречу и не позволяют говорить по телефону. Не пустили к задержанному и независимого адвоката, с которым семья заключила договор.

Назначенный оккупантами "адвокат" сообщил, что его клиент отказывается от независимого адвоката, не хочет с ним встречаться и разговаривать.

По словам этого же "адвоката", Ахтемова планируют отправить на экспертизу в психиатрический диспансер на 21 день.

Джапарова предполагает, что в поле зрения ФСБ братья Ахтемовы могли попасть поскольку общались с Джелялом и ходили на различные крымскотатарские мероприятия в Крыму, посещали "суды" над другими задержанными.

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