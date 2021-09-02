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"Не знаю, возникла ли химия" – Зеленский о встрече с Байденом

Четверг, 2 сентября 2021, 02:16
Не знаю, возникла ли химия – Зеленский о встрече с Байденом
Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский поделился впечатлениями от встречи с президентом Соединенных Штатов, сказав, что не знает, "возникла ли химия", но "доволен результатом".

Источник: Зеленский во время брифинга, Общественная студия

Прямая речь: "Я не знаю, возникла химия, сложно сказать, но то, что вместо часа встреча шла 2 часа, говорит о том, что действительно стороны заинтересованы в диалоге, заинтересованны в результате этого диалога.

Я считаю, что встреча была в нормальной, продуктивной, не всегда в солнечной атмосфере, но в такой нормальной мужской беседе...

Считаю, что в Украине достаточно энергии, чтобы всех толкать вперед, и это важно.

От президента слышал только приятные слова... Я доволен результатом, когда он есть...

Он (Байден – ред.) понимает большие шаги (Украина – ред.) по реформам...

Я доволен, что на уровне президента США видят позитив.

Со стороны США к Украине, ко мне лично, к моей команде, к Офису президента негатива не было вовсе, 0, ни одного аспекта, ни слова".

Напомним:

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийБайден
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