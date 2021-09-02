Зеленский в Украинском доме в Вашингтоне вручил награды
Во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский посетил Украинский дом в Вашингтоне и вручил награды.
Источник: Укринформ
Детали: Зеленский вручил награды представителям украинской общины США и поделился впечатлениями от переговоров, которые он провел в Вашингтоне.
"Главное, что Соединенные Штаты поддерживают Украину, ее суверенитет и независимость", – сказал он, обращаясь к украинской общине.
В среду вечером президент отбывает в Калифорнию, где он, по его словам, должен посетить Сан-Франциско и Лос-Анджелес, провести встречи с представителями "технологических, цифровых компаний".
Что предшествовало: Президент Украины Владимир Зеленский поделился впечатлениями от встречи с президентом Соединенных Штатов, сказав, что не знает, "возникла ли химия", но "доволен результатом".
Напомним:
- Соединенные Штаты подтвердили, что выступают против газопровода в обход Украины "Северный поток - 2".
- В совместном заявлении двух стран во время визита президента Владимира Зеленского в США речь идет об активизации работы Комиссии стратегического партнерства, призыве России прекратить агрессию, подтверждение предоставления помощи в сфере безопасности Киеву и сотрудничестве в секторе обороны.
- Соединенные Штаты планируют выделить Украине до конца 2021 года 463 миллиона долларов на воплощение реформ.
- Украина пообещала Соединенным Штатам ужесточить наказание за ксенофобию и насилие против представителей сообщества ЛГБТ.