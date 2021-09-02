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Зеленский в Украинском доме в Вашингтоне вручил награды

Четверг, 2 сентября 2021, 04:56
Зеленский в Украинском доме в Вашингтоне вручил награды
Фото: Укринформ

Во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский посетил Украинский дом в Вашингтоне и вручил награды.

Источник: Укринформ

Детали: Зеленский вручил награды представителям украинской общины США и поделился впечатлениями от переговоров, которые он провел в Вашингтоне.

"Главное, что Соединенные Штаты поддерживают Украину, ее суверенитет и независимость", – сказал он, обращаясь к украинской общине.

В среду вечером президент отбывает в Калифорнию, где он, по его словам, должен посетить Сан-Франциско и Лос-Анджелес, провести встречи с представителями "технологических, цифровых компаний".

 

Что предшествовало: Президент Украины Владимир Зеленский поделился впечатлениями от встречи с президентом Соединенных Штатов, сказав, что не знает, "возникла ли химия", но "доволен результатом".

Напомним:

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Темы: ЗеленскийСША
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