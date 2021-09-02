Зеленский встретился с главою Apple

Президент Владимир Зеленский встретился с генеральным директором компании Apple Тимом Куком во время своего визита в США, заявив, что Украина заинтересована в росте присутствия компании в нашем государстве.

Источник: Зеленский в Twitter

Радий зустрітися з @tim_cook, який керує компанією, що надихає своїм прикладом усіх прихильників цифровізації у світі. 🇺🇦 також уже є світовим IT-хабом. Ми зацікавлені у розширенні присутності @Apple в Україні та реалізації нових амбітних спільних проектів. pic.twitter.com/d11rU47IRb — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 2, 2021

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский 2 сентября прибыл в Калифорнию в рамках рабочего визита в США.

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