Зеленский встретился с главою Apple
Четверг, 2 сентября 2021, 22:29
Президент Владимир Зеленский встретился с генеральным директором компании Apple Тимом Куком во время своего визита в США, заявив, что Украина заинтересована в росте присутствия компании в нашем государстве.
Источник: Зеленский в Twitter
Радий зустрітися з @tim_cook, який керує компанією, що надихає своїм прикладом усіх прихильників цифровізації у світі. 🇺🇦 також уже є світовим IT-хабом. Ми зацікавлені у розширенні присутності @Apple в Україні та реалізації нових амбітних спільних проектів. pic.twitter.com/d11rU47IRb— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 2, 2021
Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский 2 сентября прибыл в Калифорнию в рамках рабочего визита в США.
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский находится с официальным визитом в США. 1 сентября состоялась его встреча с президентом США Джо Байденом.
- Зеленский попросил президента США повлиять на Россию ради освобождения украинских пленных и политзаключенных; украинская делегация передала в Белый дом список из 450 человек.
- В совместном заявлении двух стран после встречи президентов речь идет об активизации работы Комиссии стратегического партнерства, призыве России прекратить агрессию, подтверждение предоставления помощи в сфере безопасности Киеву и сотрудничестве в секторе обороны.
- Соединенные Штаты подтвердили, что выступают против газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
Украинская правда