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Зеленский встретился с главою Apple

Четверг, 2 сентября 2021, 22:29

Президент Владимир Зеленский встретился с генеральным директором компании Apple Тимом Куком во время своего визита в США, заявив, что Украина заинтересована в росте присутствия компании в нашем государстве.

Источник: Зеленский в Twitter

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский 2 сентября прибыл в Калифорнию в рамках рабочего визита в США.

Предыстория: 

  • Президент Владимир Зеленский находится с официальным визитом в США. 1 сентября состоялась его встреча с президентом США Джо Байденом. 
  • Зеленский попросил президента США повлиять на Россию ради освобождения украинских пленных и политзаключенных; украинская делегация передала в Белый дом список из 450 человек.
  • В совместном заявлении двух стран после встречи президентов речь идет об активизации работы Комиссии стратегического партнерства, призыве России прекратить агрессию, подтверждение предоставления помощи в сфере безопасности Киеву и сотрудничестве в секторе обороны.
  • Соединенные Штаты подтвердили, что выступают против газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

Украинская правда
Темы: ЗеленскийСША
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