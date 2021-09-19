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Жителям ОРДЛО, которые ехали голосовать в РФ, выдавали сухпайки – СМИ

Воскресенье, 19 сентября 2021, 23:45
Фото: ТАСС

Украинским гражданам с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами, которых везли голосовать в Ростовскую область на выборах в Думу России, выдавали сухпайки.

Источник: "Спектр"

Детали: По информации журналистов, процесс транспортировки "избирателей" был очень хорошо налажен. Украинские граждане с паспортами РФ ехали на специальных автобусах и пересекали границу по зеленому коридору, не задерживаясь в очередях. К каждой группе был приставлен так называемый "старший", который контролировал списки и наличие указанных лиц на месте.

И если раньше, чтобы доехать до Ростовской области с Донецка нужно было платить 550 рублей за поездку, то для участия в голосовании поездка была бесплатной. Кроме того, желающим принять участие в выборах выдавали сухпайки, которые содержали воду, яблоко, печенье, конфету и тому подобное.

 
Фото телеграмм-канала Donetchanyn

Многие из тех, кто согласился ехать в Россию, использовали эту возможность для посещения магазинов, поскольку там товары дешевле, чем в псевдореспубликах.

Источники "Спектра" утверждали, что "плановая" цифра тех, кто должен поехать на общественном транспорте проголосовать на выборах с ОРДЛО составляла 30 тысяч

Однако, если посчитать количество анонсированных рейсов и лиц, что могли в них поместить, то получается значительно больше цифра – более 130 тысяч избирателей. "Спектр" отмечает, что эти цифры условны. Однако в России уже посчитали, что участие в выборах приняли около 150 тысяч жителей Донбасса.

Кроме того, известно, что те, кто не поехал голосовать на участке, передавали свои пароли и логины регистрации на портале государственных услуг так называемым "старшим". Те могли голосовать вместо них или вместе с "избирателями" посещали специальные центры, где организовано голосовали онлайн.

Что предшествовало: Неизвестные опубликовали видео, в котором с аккаунтов жителей так называемой "ЛНР" онлайн голосуют за партию власти на выборах в России.

В Ростовской области гражданам Украины, которых привезли из псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР", выдали российские паспорта прямо перед голосованием в российские органы власти.

Напомним:

  • В районы Ростовской области, куда на выборы свезли жителей ОРДЛО, не пустили наблюдателей.
  • Служба безопасности Украины зафиксировала массовую незаконную выдачу паспортов РФ на временно оккупированных территориях Украины накануне выборов в Государственную думу России.
  • Также сообщалось, что жителей временно неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей заставляют участвовать в выборах в Госдуму Российской Федерации – угрожают штрафами и увольнениями.

Темы: ОРДЛОРосcиявиборы
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